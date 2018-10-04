Семак: «Все игроки «Зенита» провели не лучшую игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог победе над «Славией» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Ожидаемая тяжелая игра. Нужно было раньше забивать, после забитого гола были возможности для быстрых атак. Соперник был хорош, много комбинировали, а у нас все провели не лучшую игру. Тем не менее, выкладывались и старались, добились лучшего для нас результата.

Вы считаете, что мы не заслужили победу? Шикарный гол, отличная передача Паредеса на Кокорина. Нас, конечно, не может радовать соотношение ударов, но я поздравляю команду с победой. Фаворитов в группе нет, все матчи сложные.

Почему «Славия» нанесла так много ударов? Низко опускались, не встречали, но большая часть этих ударов была абсолютно не опасной. Хотя, конечно, мы немного играли неправильно в центральной зоне, чем и пользовалась «Славия».

Я редко отмечаю отдельных игроков. Сегодня выиграла команда. Краневиттер, на первый взгляд, сыграл неплохо, но нужно будет потом детально это посмотреть. Безупречную игру сегодня никто не провел, но больших претензий к нему нет абсолютно.

Ошибки сегодня были у всех, и Лунев — не исключение. Он может играть и лучше. Он сегодня выполнял свою работу, и хорошо, что его хвалит тренер соперника. Я тоже могу похвалить его команду: сыграли хорошо, создали много моментов для болельщиков. Ну и свою команду, конечно, тоже хвалю», – приводит слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

«Копенгаген» в параллельной встрече обыграл «Бордо» со счетом 2:1. В результате российский и датский клубы делят первое место в группе C.

«Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин