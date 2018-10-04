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    Семак: «Все игроки «Зенита» провели не лучшую игру»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог победе над «Славией» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    «Ожидаемая тяжелая игра. Нужно было раньше забивать, после забитого гола были возможности для быстрых атак. Соперник был хорош, много комбинировали, а у нас все провели не лучшую игру. Тем не менее, выкладывались и старались, добились лучшего для нас результата.

    Вы считаете, что мы не заслужили победу? Шикарный гол, отличная передача Паредеса на Кокорина. Нас, конечно, не может радовать соотношение ударов, но я поздравляю команду с победой. Фаворитов в группе нет, все матчи сложные.

    Почему «Славия» нанесла так много ударов? Низко опускались, не встречали, но большая часть этих ударов была абсолютно не опасной. Хотя, конечно, мы немного играли неправильно в центральной зоне, чем и пользовалась «Славия».

    Я редко отмечаю отдельных игроков. Сегодня выиграла команда. Краневиттер, на первый взгляд, сыграл неплохо, но нужно будет потом детально это посмотреть. Безупречную игру сегодня никто не провел, но больших претензий к нему нет абсолютно.

    Ошибки сегодня были у всех, и Лунев — не исключение. Он может играть и лучше. Он сегодня выполнял свою работу, и хорошо, что его хвалит тренер соперника. Я тоже могу похвалить его команду: сыграли хорошо, создали много моментов для болельщиков. Ну и свою команду, конечно, тоже хвалю», – приводит слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    «Копенгаген» в параллельной встрече обыграл «Бордо» со счетом 2:1. В результате российский и датский клубы делят первое место в группе C.

    «Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 22:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 5 октября 2018, 08:07

      Держаться Богданыч! Отскочили волшебно. Смотреть было противно!

      2
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      Рейтинг: +636

      somn 5 октября 2018, 07:37

      Весьма сомнительно. 60 минут вообще игры не было у Зенита.

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > somn 5 октября 2018, 08:06

      70

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 01:09

      Хватит прибедняться, Серега. Победителей не судят. Впереди Красный Дар.

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 5 октября 2018, 00:15

      Плохо играли, если будут так играть с Краснодаром нас просто уничтожат

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 октября 2018, 00:06

      Дзюба был стоячим

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 5 октября 2018, 00:01

      Отскочили, с победой

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2018, 00:01

      Семак ты не тренер если постоянно ставишь Набиуллина и Анюкова в состав они просто не тянут один вообще ещё не дорос до уровня команд мастеров другой уже не тянет он стар и вообще Зенит просто не заслужил даже ничью с такой игрой вас любая команда ФНЛ обыграет и ближайший разгром будет от Краснодара

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 октября 2018, 23:55

      Все, Зенит выдыхается?

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > polt 5 октября 2018, 00:01

      это стопудово

      0
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > polt 5 октября 2018, 00:02

      Успокойтесь, это происходит с Зенитом каждый год в октябре - начинается функциональный спад и команда плывет. Это пошло еще при Спалетти, когда стали играть по системе осень-весна. Так как в сборную стали вызывать группу из 3-5 игроков Зенита, то они не готовились с командой летом. Это создавало перегруз для всех, и в октябре, когда шла еврокубковая группа, футболисты теряли кондиции. В этом плане ничего не изменилось. Отмечу, что спад у Зенита продолжается от 3 до 4 недель. НО на фоне спада Зенит и при Спалетти и при АВБ и в октябре побеждал, играя от обороны и пробегая намного меньше соперников.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 23:01

      Счет на табле!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 22:45

      Лунёв и Семак принесли Зениту три очка.

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