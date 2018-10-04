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Семак: «Все игроки «Зенита» провели не лучшую игру»

4 октября 2018, 22:36
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог победе над «Славией» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Ожидаемая тяжелая игра. Нужно было раньше забивать, после забитого гола были возможности для быстрых атак. Соперник был хорош, много комбинировали, а у нас все провели не лучшую игру. Тем не менее, выкладывались и старались, добились лучшего для нас результата.

Вы считаете, что мы не заслужили победу? Шикарный гол, отличная передача Паредеса на Кокорина. Нас, конечно, не может радовать соотношение ударов, но я поздравляю команду с победой. Фаворитов в группе нет, все матчи сложные.

Почему «Славия» нанесла так много ударов? Низко опускались, не встречали, но большая часть этих ударов была абсолютно не опасной. Хотя, конечно, мы немного играли неправильно в центральной зоне, чем и пользовалась «Славия».

Я редко отмечаю отдельных игроков. Сегодня выиграла команда. Краневиттер, на первый взгляд, сыграл неплохо, но нужно будет потом детально это посмотреть. Безупречную игру сегодня никто не провел, но больших претензий к нему нет абсолютно.

Ошибки сегодня были у всех, и Лунев — не исключение. Он может играть и лучше. Он сегодня выполнял свою работу, и хорошо, что его хвалит тренер соперника. Я тоже могу похвалить его команду: сыграли хорошо, создали много моментов для болельщиков. Ну и свою команду, конечно, тоже хвалю», – приводит слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

«Копенгаген» в параллельной встрече обыграл «Бордо» со счетом 2:1. В результате российский и датский клубы делят первое место в группе C.

«Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Славия Семак Сергей
Комментарии (14)
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Бриг
1538682334
Кокорин очень вовремя вернулся. У всех остальных спад.
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Grey33
1538682351
Лунёв и Семак принесли Зениту три очка.
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prezent2017
1538683266
Счет на табле!
Ответить
Garrincha58
1538686903
Семак ты не тренер если постоянно ставишь Набиуллина и Анюкова в состав они просто не тянут один вообще ещё не дорос до уровня команд мастеров другой уже не тянет он стар и вообще Зенит просто не заслужил даже ничью с такой игрой вас любая команда ФНЛ обыграет и ближайший разгром будет от Краснодара
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kaa-71
1538686906
Отскочили, с победой
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RedWhiteFans2
1538687210
Дзюба был стоячим
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FCZenit is Ivanovo
1538687730
Плохо играли, если будут так играть с Краснодаром нас просто уничтожат
Ответить
prezent2017
1538690977
Хватит прибедняться, Серега. Победителей не судят. Впереди Красный Дар.
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somn
1538714272
Весьма сомнительно. 60 минут вообще игры не было у Зенита.
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Дима Цэ
1538716052
Держаться Богданыч! Отскочили волшебно. Смотреть было противно!
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