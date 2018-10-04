Бэйл тренировался отдельно от общей группы «Реала», Варан – индивидуально

«Реал» начал подготовку к матчу 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

Полузащитник Гарет Бэйл вернулся в тренировочный процесс, но занимался в группе игроков, которые не играли с ЦСКА в матче Лиги чемпионов (0:1). Защитник Рафаэль Варан тренировался по индивидуальной программе.

Игроки обороны Марсело и Даниэль Карвахаль, а также хавбек Иско отсутствовали на занятии и продолжают восстановление.

Ожидается, что Серхио Рамос, также пропустивший матч в «Лужниках», вылечится к игре с «Алавесом».

Матч на «Мендисорросе» состоится 6-го октября.