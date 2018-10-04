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    Бэйл тренировался отдельно от общей группы «Реала», Варан – индивидуально

    «Реал» начал подготовку к матчу 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

    Полузащитник Гарет Бэйл вернулся в тренировочный процесс, но занимался в группе игроков, которые не играли с ЦСКА в матче Лиги чемпионов (0:1). Защитник Рафаэль Варан тренировался по индивидуальной программе.

    Игроки обороны Марсело и Даниэль Карвахаль, а также хавбек Иско отсутствовали на занятии и продолжают восстановление.

    Ожидается, что Серхио Рамос, также пропустивший матч в «Лужниках», вылечится к игре с «Алавесом».

    Матч на «Мендисорросе» состоится 6-го октября.

    Источник: Marca

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    04.10.2018 20:14
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