Скаут «Барселоны» наблюдал за Фирмино и ван Дейком на матче «Наполи» – «Ливерпуль»

Скаут «Барселоны» Ариедо Брайда присутствовал на матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» – «Ливерпуль» (1:0).

Представитель каталонцев наблюдал за игрой нападающего английской команды Роберто Фирмино и защитником Вирджилом ван Дейком. Второй активно обсуждается руководством «Барселоны» как возможная замена Жерару Пике.

Кроме того, Брайда увидел выступления защитника «Наполи» Калиду Кулибали и нападающего Лоренцо Инсинье. Оба футболиста также находятся в списке интересов «Барселоны».