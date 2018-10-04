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    Какой вы футболист?

    Скаут «Барселоны» наблюдал за Фирмино и ван Дейком на матче «Наполи» – «Ливерпуль»

    Скаут «Барселоны» Ариедо Брайда присутствовал на матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи»«Ливерпуль» (1:0).

    Представитель каталонцев наблюдал за игрой нападающего английской команды Роберто Фирмино и защитником Вирджилом ван Дейком. Второй активно обсуждается руководством «Барселоны» как возможная замена Жерару Пике.

    Кроме того, Брайда увидел выступления защитника «Наполи» Калиду Кулибали и нападающего Лоренцо Инсинье. Оба футболиста также находятся в списке интересов «Барселоны».

    Источник: Tribalfootball

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    04.10.2018 14:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 4 октября 2018, 21:16

      Конечно-конечно,вообще лучше всего будет выстроить игроков команд,которых укажет тренер каталонцев,что-бы он сразу выбрал желаемых и не заморачивался.Это же "Барселона",команда,где играет САМ МЕССИ!!!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2018, 15:28

      Защитник не помешает

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