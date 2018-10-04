Вальверде: «Месси дважды забил «Тоттенхэму». Он доволен, нас это устраивает»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (4:2).

«Мы сумели ответить им, когда они приблизились к нам по счету. Мы продолжили играть так же в матче, где происходило много разных вещей.

Мы провели хороший матч, у нас были шансы увеличить разницу и не волноваться так сильно. Но это Лига чемпионов.

Месси? С ПСВ у него был хет-трик. Сейчас он забил два гола. Он доволен, и нас это устраивает», – сказал Вальверде.