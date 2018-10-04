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    Вальверде: «Месси дважды забил «Тоттенхэму». Он доволен, нас это устраивает»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (4:2).

    «Мы сумели ответить им, когда они приблизились к нам по счету. Мы продолжили играть так же в матче, где происходило много разных вещей.

    Мы провели хороший матч, у нас были шансы увеличить разницу и не волноваться так сильно. Но это Лига чемпионов.

    Месси? С ПСВ у него был хет-трик. Сейчас он забил два гола. Он доволен, и нас это устраивает», – сказал Вальверде.

    Источник: Marca

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    04.10.2018 01:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 11:30

      Месси сейчас в ударе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 4 октября 2018, 08:46

      В этом туре, все Лидеры показали свой уровень!
      И дибала, и Неймар, и месси

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 октября 2018, 07:25

      Он давно показывает свой уровень,а другие нет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 октября 2018, 07:11

      Наконец показал свой уровень.

      0
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