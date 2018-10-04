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    Какой вы футболист?

    Коутиньо – о Месси: «Это лучший игрок в истории. Непредсказуемо все, что он делает»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:4).

    «Мы играли на сложном поле против большой команды. Мы поставили себе цель победить.

    Месси? Это лучший игрок в истории. Непредсказуемо все, что он делает, он всегда придумывает что-то новое. Для меня честь играть с ним.

    Наша цель – победа во всех соревнованиях. У «Барсы» всегда большие задачи», – сказал Коутиньо.

    Месси оформил дубль в матче с «Тоттенхэмом».

    Источник: Marca

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    04.10.2018 00:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 11:22

      Месси вновь феерит.

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      Рейтинг: +906

      Football06 4 октября 2018, 07:54

      КОУТИНЬО не хватает на целый матч ..видно было как он выпал за 20 минут до конца )))наверно следствие того что Отрабывает в защите ..а Месси в очередной раз доказал что он Месси

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