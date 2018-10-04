Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:4).

«Мы играли на сложном поле против большой команды. Мы поставили себе цель победить.

Месси? Это лучший игрок в истории. Непредсказуемо все, что он делает, он всегда придумывает что-то новое. Для меня честь играть с ним.

Наша цель – победа во всех соревнованиях. У «Барсы» всегда большие задачи», – сказал Коутиньо.

Месси оформил дубль в матче с «Тоттенхэмом».