РФС дисквалифицировал Белорукова на два матча за нарушение на Дзюбе

Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков пропустит ближайшие два матча за нарушение на нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе в матче девятого тура РПЛ, в результате которого он был удален с поля. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Махачкалинская команда победила петербуржцев со счетом 2:1.

«Со стороны «Анжи» был юрист клуба, он извинился, но мы не поняли, почему сам игрок не приехал или не вышел на связь, чтобы объясниться. Можно было бы по скайпу это сделать.

Белорукова за грубую игру дисквалифицировали на два матча и решили оштрафовать на 30 тысяч рублей за отказ сотрудничать с КДК», – сказал Григорьянц.