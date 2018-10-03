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РФС дисквалифицировал Белорукова на два матча за нарушение на Дзюбе

3 октября 2018, 16:40
8

Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков пропустит ближайшие два матча за нарушение на нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе в матче девятого тура РПЛ, в результате которого он был удален с поля. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Махачкалинская команда победила петербуржцев со счетом 2:1.

«Со стороны «Анжи» был юрист клуба, он извинился, но мы не поняли, почему сам игрок не приехал или не вышел на связь, чтобы объясниться. Можно было бы по скайпу это сделать.

Белорукова за грубую игру дисквалифицировали на два матча и решили оштрафовать на 30 тысяч рублей за отказ сотрудничать с КДК», – сказал Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Дзюба Артем Белоруков Дмитрий Григорьянц Артур
Комментарии (8)
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dimag
1538575739
Читаю и думаю - хорошо что у Акинфеева не прямая красная.
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zigbert
1538583697
Жестоко для человека без зарплаты.
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gunstilzit
1538583944
Так Дзюба сам валится от соприкосновения.Давайте технарь сразу.
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prezent2017
1538585607
Сразу бы уж и Анжу закрыли за безденежье, как Амкар.
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RJM555
1538655544
кдк хотела чтобы Белый стучал на игроков Анжи но он не согласился и поэтому его дисквалифицировали на две игры
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os_man
1538667195
Какой Скайп? Интернет отключили за неуплату
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Томик
1538670537
Дзюба сломал игрока на полгода, а дисквалификацию дали почему-то Белорукову.
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