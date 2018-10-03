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    Какой вы футболист?

    РФС дисквалифицировал Белорукова на два матча за нарушение на Дзюбе

    Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков пропустит ближайшие два матча за нарушение на нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе в матче девятого тура РПЛ, в результате которого он был удален с поля. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

    Махачкалинская команда победила петербуржцев со счетом 2:1.

    «Со стороны «Анжи» был юрист клуба, он извинился, но мы не поняли, почему сам игрок не приехал или не вышел на связь, чтобы объясниться. Можно было бы по скайпу это сделать.

    Белорукова за грубую игру дисквалифицировали на два матча и решили оштрафовать на 30 тысяч рублей за отказ сотрудничать с КДК», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 16:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7964

      Томик 4 октября 2018, 19:28

      Дзюба сломал игрока на полгода, а дисквалификацию дали почему-то Белорукову.

      -1
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      Рейтинг: +15

      os_man 4 октября 2018, 18:33

      Какой Скайп? Интернет отключили за неуплату

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 4 октября 2018, 15:19

      кдк хотела чтобы Белый стучал на игроков Анжи но он не согласился и поэтому его дисквалифицировали на две игры

      0
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 3 октября 2018, 20:09

      Пид.расы из РФС...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 октября 2018, 19:53

      Сразу бы уж и Анжу закрыли за безденежье, как Амкар.

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      Рейтинг: +655

      gunstilzit 3 октября 2018, 19:25

      Так Дзюба сам валится от соприкосновения.Давайте технарь сразу.

      0
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      Рейтинг: +100908

      zigbert 3 октября 2018, 19:21

      Жестоко для человека без зарплаты.

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      Рейтинг: +839

      dimag 3 октября 2018, 17:08

      Читаю и думаю - хорошо что у Акинфеева не прямая красная.

      0
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