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  • Адиев: «Анжи» находится на грани исчезновения. Помощи от республики не ждем»

Адиев: «Анжи» находится на грани исчезновения. Помощи от республики не ждем»

2 октября 2018, 14:29
14

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал непростую финансовую ситуацию в клубе. По его словам, клуб может прекратить свое существование.

– «Анжи» находится примерно в том же положении, что и «Тосно» в том сезоне. Финансовых вливаний в клуб нет. Наш президент прилагает максимум усилий для того, чтобы сохранить команду. Но если говорить откровенно, «Анжи» находится на грани исчезновения.

Тем не менее, мы с ребятами твердо решили, что будем играть до конца. До зимы два месяца, со своей стороны выложимся на сто процентов. А к ноябрю президент клуба обещал часть долгов погасить.

– Неужели республика готова к исчезновению «Анжи»?

– Руководство Дагестана выбрало интересную стратегию: проводит какие-то совещания, но на данный момент нам ничем не помогли. Президент «Анжи» кое-как находит деньги на перелеты… Знаете, если республика не пошла нам встречу в прошлом сезоне, когда мы по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ, то вряд ли стоит ждать оттуда помощи сейчас.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи Адиев Магомед
Комментарии (14)
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deimos88
1538480226
В составе Анжи 7 легов, это только те кто на поле выходил в этом сезоне, почему не провести оптимизацию и вместо них не пригласить пацанов с ДЮСШ?
Ответить
x-x-x-x-x
1538480355
будеть обидно потерять клуб. желаю удачи Адиеву и Анжи.
Ответить
Stalingrad 2010
1538481444
Жаль...клуб и болельщиков.
Ответить
AZ
1538484111
да и Х с ними...
Ответить
Garrincha58
1538486230
пусть Газпром половину денег от Зенита направит Анжи я думаю толку будет больше может скорей сбудутся мечты
Ответить
TY13R
1538487746
Очень печальная новость...
Ответить
Рубик Докоян
1538494216
"Амкар", "Тосно" и "Анжи" третьим будет...
Ответить
Makaweli
1538498158
Пока ты свою рожу туда не сунул, было всё не так плохо!
Ответить
zigbert
1538498954
Жаль команду. Не было бы разговоров если бы она шла в конце турнирной таблицы.
Ответить
prezent2017
1538503116
Дануихерсвами. Сниметесь, Зенит 3 очка получит. А еще Урал и непомнюкакая шушера.
Ответить
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