Адиев: «Анжи» находится на грани исчезновения. Помощи от республики не ждем»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал непростую финансовую ситуацию в клубе. По его словам, клуб может прекратить свое существование.

– «Анжи» находится примерно в том же положении, что и «Тосно» в том сезоне. Финансовых вливаний в клуб нет. Наш президент прилагает максимум усилий для того, чтобы сохранить команду. Но если говорить откровенно, «Анжи» находится на грани исчезновения.

Тем не менее, мы с ребятами твердо решили, что будем играть до конца. До зимы два месяца, со своей стороны выложимся на сто процентов. А к ноябрю президент клуба обещал часть долгов погасить.

– Неужели республика готова к исчезновению «Анжи»?

– Руководство Дагестана выбрало интересную стратегию: проводит какие-то совещания, но на данный момент нам ничем не помогли. Президент «Анжи» кое-как находит деньги на перелеты… Знаете, если республика не пошла нам встречу в прошлом сезоне, когда мы по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ, то вряд ли стоит ждать оттуда помощи сейчас.