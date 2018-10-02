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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адиев: «Анжи» находится на грани исчезновения. Помощи от республики не ждем»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал непростую финансовую ситуацию в клубе. По его словам, клуб может прекратить свое существование.

    – «Анжи» находится примерно в том же положении, что и «Тосно» в том сезоне. Финансовых вливаний в клуб нет. Наш президент прилагает максимум усилий для того, чтобы сохранить команду. Но если говорить откровенно, «Анжи» находится на грани исчезновения.

    Тем не менее, мы с ребятами твердо решили, что будем играть до конца. До зимы два месяца, со своей стороны выложимся на сто процентов. А к ноябрю президент клуба обещал часть долгов погасить.

    – Неужели республика готова к исчезновению «Анжи»?

    – Руководство Дагестана выбрало интересную стратегию: проводит какие-то совещания, но на данный момент нам ничем не помогли. Президент «Анжи» кое-как находит деньги на перелеты… Знаете, если республика не пошла нам встречу в прошлом сезоне, когда мы по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ, то вряд ли стоит ждать оттуда помощи сейчас.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.10.2018 14:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 20:58

      Дануихерсвами. Сниметесь, Зенит 3 очка получит. А еще Урал и непомнюкакая шушера.

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 19:49

      Жаль команду. Не было бы разговоров если бы она шла в конце турнирной таблицы.

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 2 октября 2018, 19:35

      Пока ты свою рожу туда не сунул, было всё не так плохо!

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 18:30

      "Амкар", "Тосно" и "Анжи" третьим будет...

      3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 октября 2018, 16:42

      Очень печальная новость...

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 2 октября 2018, 16:17

      пусть Газпром половину денег от Зенита направит Анжи я думаю толку будет больше может скорей сбудутся мечты

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 2 октября 2018, 15:41

      да и Х с ними...

      -1
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 2 октября 2018, 14:57

      Жаль...клуб и болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 октября 2018, 14:39

      будеть обидно потерять клуб. желаю удачи Адиеву и Анжи.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 2 октября 2018, 14:37

      В составе Анжи 7 легов, это только те кто на поле выходил в этом сезоне, почему не провести оптимизацию и вместо них не пригласить пацанов с ДЮСШ?

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > deimos88 2 октября 2018, 14:53

      Я думаю что леги получают меньше чем паспортисты и отсюдого по твоей логике лучще условно Белоруковых надо отпускать и брать молодежь. но как быть с контрактами? что у легов что у паспортистов? их разрывать не могут если те не пойдутна уступкии

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      Рейтинг: +729

      deimos88 > x-x-x-x-x 2 октября 2018, 15:11

      Я не думаю, что условные, 17 летние, Магомед Магомедов или Ваня Иванов, получают больше легов, играть за родную команду в премьере для таких пацанов уже радость, а по поводу контрактов вопрос как раз к менеджменту, если у него ума хватило новых легов набрать и не избавиться от старых в текущее Т.О. (Хотя лично я думаю, что любой нормальный игрок с радостью перейдет в команду где платят вовремя уже сейчас, а не ждать отступных по контракту когда то там)
      Вангую, что до Н.Г. кто нибудь напишет письмо "Самому", с просьбой спасти клуб

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > deimos88 2 октября 2018, 20:35

      ты не понял меня. я говорю не о том что молодежь не захотять. а о том что леги получают мало чем паспортники но те кто в основе играют. если бы не лимит то Анжи или любому другому клубу легче было бы всех легов собрать и играть ими так как дешевле.вот в основу в место российских игроков надо выпускать молодежь а взрослых отпускать вот только они захотять бабла на весь контракт. получиться что что все равно платить надо вот и играют

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      Рейтинг: +729

      deimos88 > x-x-x-x-x 2 октября 2018, 20:46

      Ну да, лимит дебильный у нас

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