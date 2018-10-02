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    Головин – в заявке «Монако» на матч ЛЧ с дортмундской «Боруссией»

    «Монако» опубликовал заявку на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    В состав на игру вошел российский полузащитник Александр Головин.

    Встреча «Боруссия» – «Монако» состоится завтра, 3 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Вратари: Диего Бенальо, Даниэль Субашич, Лоик Бадиашиле.

    Защитники: Антонио Баррека, Камиль Глик, Бенджамин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе.

    Полузащитники: Жан-Эде Аолу, Юссеф Айт Беннассер, Насер Шадли, Александр Головин, Кевин Н'Дорам, Юри Тилеманс, Софьян Диоп.

    Нападающие: Радамель Фалькао, Хорди Мбула, Самуэль Грансир.

    В этом сезоне Головин принял участие в трех играх монегасков, не отметившись результативными действиями.

    Источник: ФК «Монако»

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    02.10.2018 13:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 18:33

      Боруссия конечно не подарок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 2 октября 2018, 17:56

      Монако сейчас никакущее.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 октября 2018, 14:43

      Нужно забить Боруссии.

      2
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 2 октября 2018, 13:49

      Это хорошо, а теперь бы ещё и в основу попал

      7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Olanare99 2 октября 2018, 14:00

      Да,надо скорее себя проявить в ЛЧ,чтобы уже зимой по серьезнее перекупил(это пожелание) кто-нибудь,а то Монако совсем что-то никакой...

      3
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Olanare99 2 октября 2018, 14:06

      безусловно игрок основы, дело адаптации и непонимание Жардима до конца, как и где оптимально использовать Сашу, мое мнение.

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      Рейтинг: +25020

      bset > Olanare99 2 октября 2018, 14:15

      Вот будет ржач, если Монако вылетит по итогам сезона в Лигу 2, а у Головина в контракте пункт, что он может идти на все четыре стороны бесплатно. И возвращается такой в ЦСКА. Годик постажировался, еще и 30 млн клубу принес.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > bset 2 октября 2018, 14:33

      Да будет весело, но это вряд ли будет и потолок у Монако в этом сезоне 8-14 место, хотя хрен его знает и это только начало, могут даже по весне и топ-4 попасть, а там и еврокубки, но верится с большим трудом

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