Головин – в заявке «Монако» на матч ЛЧ с дортмундской «Боруссией»

«Монако» опубликовал заявку на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

В состав на игру вошел российский полузащитник Александр Головин.

Встреча «Боруссия» – «Монако» состоится завтра, 3 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Вратари: Диего Бенальо, Даниэль Субашич, Лоик Бадиашиле.

Защитники: Антонио Баррека, Камиль Глик, Бенджамин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе.

Полузащитники: Жан-Эде Аолу, Юссеф Айт Беннассер, Насер Шадли, Александр Головин, Кевин Н'Дорам, Юри Тилеманс, Софьян Диоп.

Нападающие: Радамель Фалькао, Хорди Мбула, Самуэль Грансир.

В этом сезоне Головин принял участие в трех играх монегасков, не отметившись результативными действиями.