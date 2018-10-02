Варан: «У каждого в «Реале» есть все необходимое, чтобы противостоять сопернику уровня ЦСКА»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан уверен, что состав его команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА будет боевым.

«Я не могу сказать, кто будет играть со мной завтра в центре обороны, я этого еще не знаю.

Опыт? Конечно, он очень важен в Лиге чемпионов против сильных соперников, но у нас есть качественные игроки, которые соответствуют уровню турнира.

Мы все готовы, у каждого из нас есть все необходимое для успешного противостояния сопернику уровня ЦСКА», – заявил Варан.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.