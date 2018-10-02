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    Какой вы футболист?

    «Барселона» может вернуться к варианту с покупкой Погба зимой. Француз – один из трех кандидатов

    Руководство «Барселоны» может вернуться к варианту покупки полузащитника Поля Погба у «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

    Согласно источнику, сине-гранатовые могут возобновить переговоры с английским клубом в период зимнего окна переходов. Действующий чемпион мира в составе сборной Франции – один из трех вариантов клуба наряду с Адрианом Рабьо из «ПСЖ» и игроком «Аякса» Френки де Йонгом.

    25-летний француз оценивается как самый дорогой из указанных игроков. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро, в то время как Рабьо стоит 50, а де Йонг – 7. Сообщается, что из-за стоимости футболистов мнения членов правления «Барселоны» разделены.

    В текущем сезоне Погба принял участие в восьми матчах всех турниров, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    После семи туров английской Премьер-лиги команда Жозе Моуринью занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: ESPN

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    02.10.2018 01:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:10

      Руководство МЮ скорей всего и готово избавится от Погба ,но они не пойдут на его продажу себе в убыток.

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 октября 2018, 07:56

      Да

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 октября 2018, 06:47

      Каждый через день эту новость добавляют, то собираются покупать то отказываются, цена завышена, бесят. Нет бы подождать достоверную информацию написать.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 октября 2018, 06:16

      Что-то я не понял шутку про трансферную стоимость игроков. Аякс дал понять, что де Йонга они продадут только за большие деньги, т.е., я думаю, не менее 60 млн, какие 7???)
      Рабьо, напротив, может уйти летом свободным агентом бесплатно, а если зимой, то явно по низкой цене, условно за 15-20 млн. А вот за Погба запросят не меньше сотки.
      Поэтому фразу про "мнение правления разделилось" я не понял. К тому же игроки эти разных амплуа. Если экономим деньги, то Рабьо+де Йонг, в противном случае, вместо Рабьо - Погба. Как ни крути, но защитник нужен, а дёшево его сейчас не возьмёшь.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 2 октября 2018, 06:07

      Погба скорее заберет ПСЖ. Барселона пусть Рабьо берет.

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      Рейтинг: +36

      AEerr 2 октября 2018, 03:44

      интересно!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 октября 2018, 03:07

      де йонга давайте !

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