«Барселона» может вернуться к варианту с покупкой Погба зимой. Француз – один из трех кандидатов

Руководство «Барселоны» может вернуться к варианту покупки полузащитника Поля Погба у «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

Согласно источнику, сине-гранатовые могут возобновить переговоры с английским клубом в период зимнего окна переходов. Действующий чемпион мира в составе сборной Франции – один из трех вариантов клуба наряду с Адрианом Рабьо из «ПСЖ» и игроком «Аякса» Френки де Йонгом.

25-летний француз оценивается как самый дорогой из указанных игроков. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро, в то время как Рабьо стоит 50, а де Йонг – 7. Сообщается, что из-за стоимости футболистов мнения членов правления «Барселоны» разделены.

В текущем сезоне Погба принял участие в восьми матчах всех турниров, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

После семи туров английской Премьер-лиги команда Жозе Моуринью занимает 10-е место в турнирной таблице.