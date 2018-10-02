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  • «Барселона» может вернуться к варианту с покупкой Погба зимой. Француз – один из трех кандидатов

«Барселона» может вернуться к варианту с покупкой Погба зимой. Француз – один из трех кандидатов

2 октября 2018, 01:14
7

Руководство «Барселоны» может вернуться к варианту покупки полузащитника Поля Погба у «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

Согласно источнику, сине-гранатовые могут возобновить переговоры с английским клубом в период зимнего окна переходов. Действующий чемпион мира в составе сборной Франции – один из трех вариантов клуба наряду с Адрианом Рабьо из «ПСЖ» и игроком «Аякса» Френки де Йонгом.

25-летний француз оценивается как самый дорогой из указанных игроков. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро, в то время как Рабьо стоит 50, а де Йонг – 7. Сообщается, что из-за стоимости футболистов мнения членов правления «Барселоны» разделены.

В текущем сезоне Погба принял участие в восьми матчах всех турниров, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

После семи туров английской Премьер-лиги команда Жозе Моуринью занимает 10-е место в турнирной таблице.

Источник: ESPN
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Юнайтед Франция Погба Поль
Комментарии (7)
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dinar7777dinar
1538438820
де йонга давайте !
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AEerr
1538441071
интересно!
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A-Den
1538449657
Погба скорее заберет ПСЖ. Барселона пусть Рабьо берет.
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Cules2013
1538450163
Что-то я не понял шутку про трансферную стоимость игроков. Аякс дал понять, что де Йонга они продадут только за большие деньги, т.е., я думаю, не менее 60 млн, какие 7???) Рабьо, напротив, может уйти летом свободным агентом бесплатно, а если зимой, то явно по низкой цене, условно за 15-20 млн. А вот за Погба запросят не меньше сотки. Поэтому фразу про "мнение правления разделилось" я не понял. К тому же игроки эти разных амплуа. Если экономим деньги, то Рабьо+де Йонг, в противном случае, вместо Рабьо - Погба. Как ни крути, но защитник нужен, а дёшево его сейчас не возьмёшь.
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Mr Abdullaev
1538452045
Каждый через день эту новость добавляют, то собираются покупать то отказываются, цена завышена, бесят. Нет бы подождать достоверную информацию написать.
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Александр ЗА
1538456180
Да
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zigbert
1538489422
Руководство МЮ скорей всего и готово избавится от Погба ,но они не пойдут на его продажу себе в убыток.
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