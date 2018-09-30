Каррера: «Нужно уметь подниматься с колен»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Нужно работать, сохранять позитив и стараться работать над ошибками, чтобы избегать их в дальнейшем. Мы смотрим вперед.

Этот матч уже в прошлом, нужно готовиться к четвергу, и готовиться спокойно. Не всегда получается побеждать. Нужно уметь подниматься с колен. Нужно работать и думать о следующем матче.

Спокойствие – без лишних мыслей. Чтобы подняться с колен, нужно работать. Улучшать игру и физическую готовность», – сказал Каррера.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?