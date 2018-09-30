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Каррера: «Нужно уметь подниматься с колен»

30 сентября 2018, 23:47
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Нужно работать, сохранять позитив и стараться работать над ошибками, чтобы избегать их в дальнейшем. Мы смотрим вперед.

Этот матч уже в прошлом, нужно готовиться к четвергу, и готовиться спокойно. Не всегда получается побеждать. Нужно уметь подниматься с колен. Нужно работать и думать о следующем матче.

Спокойствие – без лишних мыслей. Чтобы подняться с колен, нужно работать. Улучшать игру и физическую готовность», – сказал Каррера.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Каррера Массимо
Комментарии (14)
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bset
1538340820
Не в ту страну ты приехал, чтобы с колен подниматься)
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maygli
1538341166
Трепло. Как продуют, всё одно и тоже говорит.
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Сержтир
1538341661
Интересно ,а чья ж гордыня и глупость поставила Спартак на колени.
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vitvik
1538342774
Трудно поверить, что Каррера сможет подняться.
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ДяДь ПашА
1538343974
Че то тебя только и опускают на колени,а ты и не поднимаешься!
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m40
1538360531
Но чтобы подняться с колен, на них еще нужно встать. Такое ощущение, что Спартак пока еще лежит
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docndoc
1538368551
Мля.. как Карлссон: спокойствие, только спокойствие ((( Пока эти мантры будет повторять, Спартак будет не на коленях, а по шею закопанным..
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spartak never die
1538369116
Я все понимаю,но почему не выпустить Жано?Вместо этого упорно выходит мертвый болгарин.
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Д Альбертини
1538383319
Дело то не в поражениях.. проиграли, и хрен с ним! С кем не бывает. Проблема то в отсутствии игры как таковой. Не ужели он этого не видит.. а если и видит, то почему ничего не меняет! Ни в тактике, ни в стартовом составе, ни в подготовке к играм..
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zigbert
1538466690
Для самоутверждения и улучшения психологического климата в команде ,нужна победа.
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