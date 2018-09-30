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Президент «Анжи» Кадиев: «Не деньги играют в футбол»

30 сентября 2018, 17:37
12

Президент «Анжи» Осман Кадиев поблагодарил и поздравил футболистов и тренерский штаб команды после победы над «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

Это поражение стало для лидирующих в турнирной таблице петербуржцев первым в нынешнем чемпионате России.

«Не деньги играют в футбол. Сегодня мы показали очень хорошую игру. Наши ребята большие молодцы. Я поздравляю наш тренерский штаб и благодарю их за работу.

«Зенит» не настроился? Не знаю. Не могу оценить соперника. У них есть свой тренер, свое руководство. Я думаю, что наши ребята показали более качественный футбол. Считаю, что этот матч – наш лучший в сезоне. Каждый матч мы сейчас играем лучше предыдущего.

Согласен с тем, что победа над «Динамо» стала толчком для команды. Хочется поскорее решить финансовые вопросы. Но я уверен в том, что нам удастся их решить», – сказал Кадиев.

После девяти туров «Анжи» набрал девять очков и занимает 12-е место. «Зенит» возглавляет таблицу с 22 баллами.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит
Комментарии (12)
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prezent2017
1538319112
Не деньги играют в футбол, но в футбол играют за деньги.
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Рубик Докоян
1538319249
Это не раз доказывалось и не только в футболе. А тут уже в который раз и всё по тому же месту...
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Бриг
1538320789
Чего сразу про деньги-то? Зенит кому-то задолжал?
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Himik007
1538320924
Кто бы говорил не так давно баблом швырялись Раберто К,Ето А завтра будет ныть что денег нет РФС помогите, меньше воровать надо! Легко пердеть с 12 г места
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portero
1538321130
конечно деньги руководство осваивает быстро
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DOCTOR PENALTY
1538322242
Не деньги играют в футбол, а большие деньги.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1538322602
Богатые Даги должны организовать фонд с долевым участием и поддержать клуб. Россия в РПЛ должна быть представлена всеми регионами.
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серега кашин
1538324120
а вы со своими деньгами недавно тоже неважно играли
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spam2009
1538325332
Перефразируя известную русскую поговорку- бомж бомжа видит издалека. Весь фонд букмекерских ставок на победу газовоанальной трубы уходит в фонд помощи нищебродам из Онжи. Обязательное условие слива бомжами матча- разрешение в гордой горонезависимой кавказореспублике концертов небезызвестных цветных малышей из БЛЕКСТАР. Семака жаль
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