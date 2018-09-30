Президент «Анжи» Кадиев: «Не деньги играют в футбол»

Президент «Анжи» Осман Кадиев поблагодарил и поздравил футболистов и тренерский штаб команды после победы над «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

Это поражение стало для лидирующих в турнирной таблице петербуржцев первым в нынешнем чемпионате России.

«Не деньги играют в футбол. Сегодня мы показали очень хорошую игру. Наши ребята большие молодцы. Я поздравляю наш тренерский штаб и благодарю их за работу.

«Зенит» не настроился? Не знаю. Не могу оценить соперника. У них есть свой тренер, свое руководство. Я думаю, что наши ребята показали более качественный футбол. Считаю, что этот матч – наш лучший в сезоне. Каждый матч мы сейчас играем лучше предыдущего.

Согласен с тем, что победа над «Динамо» стала толчком для команды. Хочется поскорее решить финансовые вопросы. Но я уверен в том, что нам удастся их решить», – сказал Кадиев.

После девяти туров «Анжи» набрал девять очков и занимает 12-е место. «Зенит» возглавляет таблицу с 22 баллами.