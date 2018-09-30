Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году

«Крузейро» не оставляет попыток приобрести нападающего «Спартака» Педро Рошу.

Бразильский клуб уже пытался купить футболиста этим летом, но получил отказ. Тем не менее, «Крузейро» уже готовит новое предложение, чтобы заполучить форварда к началу следующего сезона в Бразилии.

Как сообщает Gazeta Esportiva со ссылкой на людей, близких к правлению «Крузейро», Роша – приоритетный вариант для клуба.

Суммы возможного трансфера не разглашается. В июле «Крузейро» предлагал москвичам за игрока 10 миллионов евро Еще ранее бразильский клуб пытался арендовать нападающего.

В текущем сезоне Роша провел за «Спартак» два матча, ни разу не забив.