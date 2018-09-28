Попович и Деспотович выйдут в атаке «Оренбурга», Чалов сыграет в нападении у ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на игру девятого тура РПЛ.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Фернандес, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

Встреча «Оренбург» – ЦСКА состоится сегодня, 28 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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