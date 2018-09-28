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  • Ташаев: «Больше всего ненавижу проигрывать и несправедливость»

Ташаев: «Больше всего ненавижу проигрывать и несправедливость»

28 сентября 2018, 11:44
10

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал о том, что он больше всего любит и ненавидит.

«Любимое блюдо – мамины манты. Тарелку могу целую съесть. Но это опасно для веса.

В школе нравились предметы, где можно было пообщаться – история, география, литература.

Счастлив, когда мои родители, близкие, друзья счастливы и у них все хорошо. Это делает меня счастливым и спокойным.

Больше всего ненавижу проигрывать и несправедливость.

Самый ценный совет получил от отца, что нужно терпеть и работать над собой каждый день. У каждого чему-то можно научиться», – рассказал Ташаев.

Минувшим летом 24-летний футболист перешел в «Спартак» из «Динамо».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташаев Александр
Комментарии (10)
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FanatSerj
1538125246
и не быть игроком основы? ну это вряд ли ))
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Spartak 777
1538127973
Играл бы ты еще Саша цены бы тебе не было
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ДВС
1538129761
Несправедливость-закон природы. Что справедливо для Спартака, то не всегда справедливо для Динамо. Переход Ташаева тому пример.
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все_будет_AUDI
1538139655
Скоро будешь ненавидеть сидеть на банке
Ответить
serppion
1538139765
Дай Бог ему следовать советам отца! Еще бы в футбол хорошо играл...
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zigbert
1538158284
Не всегда в новом клубе может получится игра. Надо быть терпеливым и настойчивым. Успех придет.
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