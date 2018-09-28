Ташаев: «Больше всего ненавижу проигрывать и несправедливость»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал о том, что он больше всего любит и ненавидит.

«Любимое блюдо – мамины манты. Тарелку могу целую съесть. Но это опасно для веса.

В школе нравились предметы, где можно было пообщаться – история, география, литература.

Счастлив, когда мои родители, близкие, друзья счастливы и у них все хорошо. Это делает меня счастливым и спокойным.

Больше всего ненавижу проигрывать и несправедливость.

Самый ценный совет получил от отца, что нужно терпеть и работать над собой каждый день. У каждого чему-то можно научиться», – рассказал Ташаев.

Минувшим летом 24-летний футболист перешел в «Спартак» из «Динамо».