Пол Инс: «Фергюсон не позволил бы шутить над «МЮ» из-за Погба. Думаю, Поль уйдет в январе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поделился мнением о возможном уходе хавбека Поля Погба из команды.

«Если бы это происходило при Фергюсоне, он бы сказал: «Погба уходит. Избавьтесь от него». Фергюсон не позволил бы сделать свою команду предметом для шуток из-за поведения Погба.

Я думаю, его судьба решена и он покинет команду в январе. Есть слухи, что Моуринью уйдет раньше. Я бы почувствовал себя опозоренным, если бы Вудворд допустил это.

Это значит, что ты позволяешь игроку быть выше тренера и остальной команды», – сказал Инс.

Погба сказал руководству «МЮ» о желании перейти в «Барселону» в начале сезона, но получил отказ