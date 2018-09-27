Погба сказал руководству «МЮ» о желании перейти в «Барселону» в начале сезона, но получил отказ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба настаивает на своем уходе из клуба в течение последних семи недель.

Француз намерен перейти в «Барселону», независимо от того, остается ли Жозе Моуринью на посту главного тренера.

Накануне матча первого тура АПЛ с «Лестером» (10 августа) 25-летний футболист пришел к исполнительному директору «Юнайтед» Эду Вудворду, чтобы заявить ему о своем желании перебраться в столицу Каталонии после того, как его агент Мино Райола согласовал с «Барселоной» условия личного контракта. В свою очередь, Вудворд дал понять хавбеку, что его не продадут.

На вчерашней тренировке «Манчестер Юнайтед» между Погба и Моуринью произошел очередной конфликт.