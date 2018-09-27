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  • «Барселона» считает стоимость трансфера Погба завышенной и может отказаться от покупки хавбека

«Барселона» считает стоимость трансфера Погба завышенной и может отказаться от покупки хавбека

27 сентября 2018, 15:59
6

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может не перейти в «Барселону». Каталонцы заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста, но считают общую стоимость его трансфера завышенной.

«Барселона» должна будет заплатить «Юнайтед» за француза 100 миллионов евро. Расходы на его зарплату составят не менее 12 миллионов в год. Также общая сумма включает в себя значительные комиссионные агента хавбека Мины Райолы.

В случае отказа от трансфера «Барселоны» основными претендентами на Погба станут «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал».

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (6)
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Cules2013
1538053477
75 максимум, нечего деньгами сорить.
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dinar7777dinar
1538053999
50 и то с натяжкой ! бускетс и ракитич в разы сильнее !
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Павел Буре
1538054136
дай бог чтобы не перешел в барсу! с его заносчивостью нечего там делать. вот в ПСЖ ему бы подошел, там франция, гламур, и пахать особо не надо, ПСЖ застолбил за собой 1 место на долго.
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m40
1538054537
Вот раздули рынок, а теперь страдают от этого. Ну и апофеозом этого гротеска выглядят агенты- самые настоящие паразиты
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Рубик Докоян
1538063162
Выпустив джина из бутылки, обратно его уже не загнать... Без решительных ограничительных административных мер по трансферам, зарплат футболистов, ужесточению ФФП это рынок только будет и дальше разогреваться.
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zigbert
1538134058
Здесь все будет зависеть от Манчестера. Для того что бы снизить стоимость Погба ,нужно волевое решение.
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