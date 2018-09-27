«Барселона» считает стоимость трансфера Погба завышенной и может отказаться от покупки хавбека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может не перейти в «Барселону». Каталонцы заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста, но считают общую стоимость его трансфера завышенной.

«Барселона» должна будет заплатить «Юнайтед» за француза 100 миллионов евро. Расходы на его зарплату составят не менее 12 миллионов в год. Также общая сумма включает в себя значительные комиссионные агента хавбека Мины Райолы.

В случае отказа от трансфера «Барселоны» основными претендентами на Погба станут «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал».