Джордан побывал на матче «ПСЖ» и получил в подарок футболку с 23 номером

Легендарный баскетболист Майкл Джордан посетил матч седьмого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Реймс» (4:1).
Ранее парижане выпустили специальную форму в сотрудничестве с брендом американского спортсмена Air Jordan.
Джордан получил в подарок от президента клуба Нассера аль-Хелаифи футболку «ПСЖ» с номером 23, под которым баскетболист выступал на протяжении всей карьеры.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
У «ПСЖ» будет форма от Джордана. Она очень крутая
Источник: ФК «ПСЖ»