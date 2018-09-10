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    У «ПСЖ» будет форма от Джордана. Она очень крутая


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    Голосов: 2
    10.09.2018 13:10
    Главный баскетбольный бренд мира красиво пришел в футбол.

    Летом было объявлено, что чемпион Франции будет сотрудничать с брендом Air Jordan, который выпустит для футбольного клуба два комплекта формы для Лиги чемпионов на новый сезон. Air Jordan – именной бренд, который был разработан компанией Nike специально для легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

    Ровно 20 лет прошло с того момента, который был признан в НБА величайшим в истории плей-офф – тогда Джордан привел «Чикаго» к шестому по счету чемпионскому титулу, а Nike выпустил по случаю юбилея памятную форму.

    «ПСЖ» в еврокубках будет играть в форме, где шрифт и конфигурация цифр похожи на те, что использовались 20 лет назад, когда играл Джордан. Кроме того, вместо Nike на футболках будет красоваться логотип Air Jordan.

    Сотрудничество с «ПСЖ» Nike начал еще с сезона-1989/90. В 2013-м стороны обновили партнерское соглашение сроком до конца сезона-2021/22 на сумму 25 миллион евро в год. Новая же форма поступит в продажу в сентябре этого года.

    «От Джордана» у парижан будут не только футболки. Ранее для клуба были выпущены специальные кроссовки Air Jordan 1. Кстати, впервые обувь под такой маркой появилась еще 33 года назад и принесла компании солидную прибыль.

    text

    Публикация от text (@pinoe77)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: footyheadlines.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 15 сентября 2018, 12:37

      Нормальная Форма...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 12 сентября 2018, 11:15

      крутая тема...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 12 сентября 2018, 09:27

      Интересно, а что в майках крутого? На тюремную фуфайку нанести бренд Air Jordan и будет круто?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > ilichkadr 26 сентября 2018, 12:43

      так то да, будет круто))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 сентября 2018, 13:46

      какие же уе--- бищные кроссовки !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 11 сентября 2018, 09:35

      черно белый логотип неочем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 сентября 2018, 05:58

      АБИБАС и НИКА уже хлопают в ладоши...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 сентября 2018, 22:28

      Фигня! Zasport вот это круть!!! Или Forward!!! А ещё Bosco Sport!!! Все страны нам завидуют :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 10 сентября 2018, 18:34

      Как то не заметил ничего "крутого" в этой форме. Как и в обувке.

      8
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