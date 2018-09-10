У «ПСЖ» будет форма от Джордана. Она очень крутая

Летом было объявлено, что чемпион Франции будет сотрудничать с брендом Air Jordan, который выпустит для футбольного клуба два комплекта формы для Лиги чемпионов на новый сезон. Air Jordan – именной бренд, который был разработан компанией Nike специально для легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Ровно 20 лет прошло с того момента, который был признан в НБА величайшим в истории плей-офф – тогда Джордан привел «Чикаго» к шестому по счету чемпионскому титулу, а Nike выпустил по случаю юбилея памятную форму.

«ПСЖ» в еврокубках будет играть в форме, где шрифт и конфигурация цифр похожи на те, что использовались 20 лет назад, когда играл Джордан. Кроме того, вместо Nike на футболках будет красоваться логотип Air Jordan.

Сотрудничество с «ПСЖ» Nike начал еще с сезона-1989/90. В 2013-м стороны обновили партнерское соглашение сроком до конца сезона-2021/22 на сумму 25 миллион евро в год. Новая же форма поступит в продажу в сентябре этого года.

«От Джордана» у парижан будут не только футболки. Ранее для клуба были выпущены специальные кроссовки Air Jordan 1. Кстати, впервые обувь под такой маркой появилась еще 33 года назад и принесла компании солидную прибыль.