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У «ПСЖ» будет форма от Джордана. Она очень крутая

Летом было объявлено, что чемпион Франции будет сотрудничать с брендом Air Jordan, который выпустит для футбольного клуба два комплекта формы для Лиги чемпионов на новый сезон. Air Jordan – именной бренд, который был разработан компанией Nike специально для легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Ровно 20 лет прошло с того момента, который был признан в НБА величайшим в истории плей-офф – тогда Джордан привел «Чикаго» к шестому по счету чемпионскому титулу, а Nike выпустил по случаю юбилея памятную форму.

«ПСЖ» в еврокубках будет играть в форме, где шрифт и конфигурация цифр похожи на те, что использовались 20 лет назад, когда играл Джордан. Кроме того, вместо Nike на футболках будет красоваться логотип Air Jordan.

Сотрудничество с «ПСЖ» Nike начал еще с сезона-1989/90. В 2013-м стороны обновили партнерское соглашение сроком до конца сезона-2021/22 на сумму 25 миллион евро в год. Новая же форма поступит в продажу в сентябре этого года.

«От Джордана» у парижан будут не только футболки. Ранее для клуба были выпущены специальные кроссовки Air Jordan 1. Кстати, впервые обувь под такой маркой появилась еще 33 года назад и принесла компании солидную прибыль.

Франция ПСЖ
Комментарии (9)
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oyabun
1536593695
Как то не заметил ничего "крутого" в этой форме. Как и в обувке.
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la verdad
1536607719
Фигня! Zasport вот это круть!!! Или Forward!!! А ещё Bosco Sport!!! Все страны нам завидуют :)))
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KOLBIS
1536634695
АБИБАС и НИКА уже хлопают в ладоши...
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Benifacto
1536647736
черно белый логотип неочем
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dinar7777dinar
1536662775
какие же уе--- бищные кроссовки !
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ilichkadr
1536733627
Интересно, а что в майках крутого? На тюремную фуфайку нанести бренд Air Jordan и будет круто?
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TY13R
1536740121
крутая тема...
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Фёдор Горюнов
1537004271
Нормальная Форма...
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