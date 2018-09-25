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    Экс-жена Аршавина: «Андрей осознанно не общается с детьми пять лет. Этому нет и не может быть никаких оправданий»

    Бывшая жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Юлия Барановская заявила, что футболист по собственному желанию прекратил общение с детьми пять лет назад.

    Барановская опубликовала в инстаграме фотографию, на котором держит в руках свою выходящую книгу. Снимок сделан Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где они с Аршавиным познакомились в 2003 году.

    «Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец – это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.

    И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно. Мужчину можно встретить, а любовь просто случается», – написала Барановская в комментариях к публикации.

    В настоящее время Аршавин женат на Алисе Казьминой. Пара воспитывает дочь Есеню.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.09.2018 17:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 9 октября 2018, 19:01

      у всех баб мечта - поймать за х.й олигарха или какую нибудь медийную личность и потом пиариться и получать дивиденды...нах.р образование и самосовершенствование,когда есть более простые способы...Барановская не была б бывшей - её никто не заметил бы...

      1
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      Рейтинг: +12

      юрбиге 26 сентября 2018, 01:41

      какой он футболист мне безразлично но благодаря ему она стала кем то ... ходила ныла по шоу . что он ее бросил где нужно и нет на всех шоу была и помню её интервью у малахова когда он ошибся этажами дома что 3 а она порпаила что 4.. и тогда было ясно что она за человек.... и как она может вести программу и учитть и судить когдав у самой в жизни фигня? кто из неёё сделал ведущую и кому она наплакала .. на ТВ? мне не жалко её лично её но не детей. язык глупый как у малолетки .. высокомерие было когда жила с ним а потом поняла что это не вечно..Смотрю на неё на шоу и статьи и фото выставляет .. не жалко её..

      2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 25 сентября 2018, 22:52

      Я готов обсуждать Аршавина, а вот Юлию Барановскую нет. Андрей один из лучших футболистов России 21 века, а Барановская кто? Если опустить то, что она бывшая жена Андрея Аршавина - она никто, по крайней мере ничего о ней не слышал как о личности. Помню только, как деньги, заработанные мужем делили.
      За ситуацию произошедшую в их семье никто из нас не в курсе, так что обсуждать кто кого бросил и почему мы попросту не можем.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 сентября 2018, 18:30

      Такое впечатление, что на бомбардире Бузова на полставки устроилась, вот уже пора отдельно открывать бабскую рубрику, кто с кем шпилится, как разводится и все прочие дела куда приличный человек свой нос сУвать не будет.

      8
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 25 сентября 2018, 18:10

      Опять чужое грязное бельё.

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 25 сентября 2018, 18:00

      Как там развод Глушакова? Помирились ли Дзагоевы? Бузова-Тарасова не вышла замуж? У Кержаковых что там? Бомбардир, поактивней, мы ж на спортивном ресурсе, нам надо все это знать.

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 сентября 2018, 17:44

      ну ё моё опять всё начинается по кругу со своими семейными передрягами

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      Рейтинг: +695

      fan-man 25 сентября 2018, 17:42

      Да видать довела ты его, Барановская. Ты сама то та ещё звезда. Не в оправдание недопапочке

      2
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      Рейтинг: +161

      Лошак 25 сентября 2018, 17:32

      Зачем это здесь?

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