Экс-жена Аршавина: «Андрей осознанно не общается с детьми пять лет. Этому нет и не может быть никаких оправданий»

Бывшая жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Юлия Барановская заявила, что футболист по собственному желанию прекратил общение с детьми пять лет назад.

Барановская опубликовала в инстаграме фотографию, на котором держит в руках свою выходящую книгу. Снимок сделан Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где они с Аршавиным познакомились в 2003 году.

«Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец – это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.

И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно. Мужчину можно встретить, а любовь просто случается», – написала Барановская в комментариях к публикации.

В настоящее время Аршавин женат на Алисе Казьминой. Пара воспитывает дочь Есеню.