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  • Экс-жена Аршавина: «Андрей осознанно не общается с детьми пять лет. Этому нет и не может быть никаких оправданий»

Экс-жена Аршавина: «Андрей осознанно не общается с детьми пять лет. Этому нет и не может быть никаких оправданий»

25 сентября 2018, 17:28
13

Бывшая жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Юлия Барановская заявила, что футболист по собственному желанию прекратил общение с детьми пять лет назад.

Барановская опубликовала в инстаграме фотографию, на котором держит в руках свою выходящую книгу. Снимок сделан Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где они с Аршавиным познакомились в 2003 году.

«Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец – это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.

И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно. Мужчину можно встретить, а любовь просто случается», – написала Барановская в комментариях к публикации.

В настоящее время Аршавин женат на Алисе Казьминой. Пара воспитывает дочь Есеню.

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Публикация от text (@baranovskaya_tv)

Источник: Instagram
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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Лошак
1537885939
Зачем это здесь?
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Dr Metal
1537886564
Да видать довела ты его, Барановская. Ты сама то та ещё звезда. Не в оправдание недопапочке
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Полная Канистра
1537886697
ну ё моё опять всё начинается по кругу со своими семейными передрягами
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Vickont
1537887631
Как там развод Глушакова? Помирились ли Дзагоевы? Бузова-Тарасова не вышла замуж? У Кержаковых что там? Бомбардир, поактивней, мы ж на спортивном ресурсе, нам надо все это знать.
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yarik1_78
1537888212
Опять чужое грязное бельё.
Ответить
FanatSerj
1537889453
Такое впечатление, что на бомбардире Бузова на полставки устроилась, вот уже пора отдельно открывать бабскую рубрику, кто с кем шпилится, как разводится и все прочие дела куда приличный человек свой нос сУвать не будет.
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xapaycm
1537905138
Я готов обсуждать Аршавина, а вот Юлию Барановскую нет. Андрей один из лучших футболистов России 21 века, а Барановская кто? Если опустить то, что она бывшая жена Андрея Аршавина - она никто, по крайней мере ничего о ней не слышал как о личности. Помню только, как деньги, заработанные мужем делили. За ситуацию произошедшую в их семье никто из нас не в курсе, так что обсуждать кто кого бросил и почему мы попросту не можем.
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юрбиге
1537915317
какой он футболист мне безразлично но благодаря ему она стала кем то ... ходила ныла по шоу . что он ее бросил где нужно и нет на всех шоу была и помню её интервью у малахова когда он ошибся этажами дома что 3 а она порпаила что 4.. и тогда было ясно что она за человек.... и как она может вести программу и учитть и судить когдав у самой в жизни фигня? кто из неёё сделал ведущую и кому она наплакала .. на ТВ? мне не жалко её лично её но не детей. язык глупый как у малолетки .. высокомерие было когда жила с ним а потом поняла что это не вечно..Смотрю на неё на шоу и статьи и фото выставляет .. не жалко её..
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SPACE TRUCKIN
1539100918
у всех баб мечта - поймать за х.й олигарха или какую нибудь медийную личность и потом пиариться и получать дивиденды...нах.р образование и самосовершенствование,когда есть более простые способы...Барановская не была б бывшей - её никто не заметил бы...
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