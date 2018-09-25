Молло: «Я люблю Россию, поэтому вернулся в «Крылья». Мне здесь нравится»

Нападающий «Крыльев Советов» Йоан Молло прокомментировал возвращение в российский клуб. Игрок подписал контракт с клубом начале сентября.

«Рад, что болельщики меня не забыли. Играя за «Крылья» ранее, я забивал и приносил победы команде. Но теперь нужно это продолжать, особенно на таком стадионе. Здесь еще больше болельщиков, а для меня это значит больше удовольствия от футбола. Надеюсь, что тут в следующем матче я обязательно забью или отдам голевую передачу!

Планирую два-три раза в неделю заниматься русским языком – сейчас я могу говорить, но пока далеко не отлично. Вообще, я люблю Россию, поэтому и решил вернуться в «Крылья» несмотря на предложения из других стран. Мне здесь нравится», – сказал Молло.