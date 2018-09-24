Юран: «Футбол ЦСКА и «Спартака» не оставил болельщиков равнодушными»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран назвал закономерным ничейный результат матча восьмого тура РПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Спартак».

«В целом ничейный результат закономерен. Возможно, ЦСКА был чуть ближе к тому, чтобы забить второй гол, у армейцев лучше двигался мяч, они действовали поострее, тогда как у красно-белых после того удачного стандарта в исполнении Фернандо я особых возможностей для взятия чужих ворот не припомню.

Но в целом обе команды показали достаточно боевой футбол, который не оставил болельщиков равнодушными. У «Спартака» и ЦСКА была видна боязнь ошибиться, поэтому они не показывали какой-то искрометный футбол, но самоотдача и желание были на высоте. Поэтому оба коллектива наиграли на ничью», – считает Юран.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.