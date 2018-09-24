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    Юран: «Футбол ЦСКА и «Спартака» не оставил болельщиков равнодушными»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран назвал закономерным ничейный результат матча восьмого тура РПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Спартак».

    «В целом ничейный результат закономерен. Возможно, ЦСКА был чуть ближе к тому, чтобы забить второй гол, у армейцев лучше двигался мяч, они действовали поострее, тогда как у красно-белых после того удачного стандарта в исполнении Фернандо я особых возможностей для взятия чужих ворот не припомню.

    Но в целом обе команды показали достаточно боевой футбол, который не оставил болельщиков равнодушными. У «Спартака» и ЦСКА была видна боязнь ошибиться, поэтому они не показывали какой-то искрометный футбол, но самоотдача и желание были на высоте. Поэтому оба коллектива наиграли на ничью», – считает Юран.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    24.09.2018 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:46

      Все верно сказал Юран ,не придерешься.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 16:37

      Сложно не согласиться.
      Скорее да, чем нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 сентября 2018, 12:35

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 сентября 2018, 08:34

      С.Юран объективно оценил игру ЦСКА и Спартака, действительно
      команды показали хороший футбол. Спасибо командам.

      2
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