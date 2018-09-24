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Каррера: «Голы придут. Главное, что мы создаем моменты»

24 сентября 2018, 00:39
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1)

«Я думаю, что счет по игре. Обе команды боролись, и моменты были и у нас, и у них. Думаю, все справедливо. В перерыве ничего не менял, просто сказал ребятам, что надо спокойно играть в футбол, как мы умеем. Зе Луиш не вышел на поле, потому что я дал ему отдохнуть. Впереди еще много матчей, и у нас плотный график.

Конечно, я согласен с Гончаренко, что на сегодняшнем матче сказались игры в еврокубках. Когда играешь в таком плотном графике, это ощущается.

Когда забьем с игры? Если будем и дальше забивать со стандартов и побеждать, то я не буду раздражаться. Главное – это то, что мы создаем моменты, а голы придут», – сказал Каррера.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Каррера Массимо
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1537739440
Массимо, не затягивай с этим делом, а то голы могут прийти уже без тебя. Не забывай, ты в России. Федуны долго ждать не любят. Да и нам всем как-то уже некомфортно.
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Derzkiy1
1537739714
Моменты были вообще у спартака ?
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Т34
1537763297
Уверен, что голы будут. Все для этого есть. Скоро подключится Джано, который может и пас выдать и сам гол забить. Молодежь притрется. Команда перестроится после ухода лидера, Антохи. Все наладится. Главное не жалеть и убирать "пешеходов", тормозящих игру. На выход Комбарова, Самедова, Попова, омолаживать состав. Меньше "звездунов", здоровей атмосфера в коллективе.
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Рубик Докоян
1537769414
Голы придут, накрывайте на стол и по больше "миллеровки"... ))) Так бывает в футболе, что неудачи ходят чередой после прухи и везухи. Всё как в жизни кому-то везёт больше кому-то меньше. Если есть игра, хорошие подходы к штрафной соперника, создаются моменты, то и голы будут забиваться. Сейчас у всех будет плотный график игр кто участвует в еврокубках, а игроки ещё и в своих национальных сборных, проявить себя будет шанс у многих. Надо только его использовать.
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Сибирь за Спартак
1537787640
Безнадега точка ру.
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Одинокий волк Маквейд
1537788061
Не так уж много моментов создали, играли без огонька.
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zigbert
1537792048
Моменты действительно есть ,остается научится их использовать.
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