Каррера: «Голы придут. Главное, что мы создаем моменты»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1)

«Я думаю, что счет по игре. Обе команды боролись, и моменты были и у нас, и у них. Думаю, все справедливо. В перерыве ничего не менял, просто сказал ребятам, что надо спокойно играть в футбол, как мы умеем. Зе Луиш не вышел на поле, потому что я дал ему отдохнуть. Впереди еще много матчей, и у нас плотный график.

Конечно, я согласен с Гончаренко, что на сегодняшнем матче сказались игры в еврокубках. Когда играешь в таком плотном графике, это ощущается.

Когда забьем с игры? Если будем и дальше забивать со стандартов и побеждать, то я не буду раздражаться. Главное – это то, что мы создаем моменты, а голы придут», – сказал Каррера.

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