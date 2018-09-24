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    Каррера: «Голы придут. Главное, что мы создаем моменты»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1)

    «Я думаю, что счет по игре. Обе команды боролись, и моменты были и у нас, и у них. Думаю, все справедливо. В перерыве ничего не менял, просто сказал ребятам, что надо спокойно играть в футбол, как мы умеем. Зе Луиш не вышел на поле, потому что я дал ему отдохнуть. Впереди еще много матчей, и у нас плотный график.

    Конечно, я согласен с Гончаренко, что на сегодняшнем матче сказались игры в еврокубках. Когда играешь в таком плотном графике, это ощущается.

    Когда забьем с игры? Если будем и дальше забивать со стандартов и побеждать, то я не буду раздражаться. Главное – это то, что мы создаем моменты, а голы придут», – сказал Каррера.

    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

    Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2018 00:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 15:27

      Моменты действительно есть ,остается научится их использовать.

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 сентября 2018, 14:21

      Не так уж много моментов создали, играли без огонька.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 сентября 2018, 14:14

      Безнадега точка ру.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 09:10

      Голы придут, накрывайте на стол и по больше "миллеровки"... ))) Так бывает в футболе, что неудачи ходят чередой после прухи и везухи. Всё как в жизни кому-то везёт больше кому-то меньше. Если есть игра, хорошие подходы к штрафной соперника, создаются моменты, то и голы будут забиваться. Сейчас у всех будет плотный график игр кто участвует в еврокубках, а игроки ещё и в своих национальных сборных, проявить себя будет шанс у многих. Надо только его использовать.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 сентября 2018, 07:28

      Уверен, что голы будут. Все для этого есть. Скоро подключится Джано, который может и пас выдать и сам гол забить. Молодежь притрется. Команда перестроится после ухода лидера, Антохи. Все наладится. Главное не жалеть и убирать "пешеходов", тормозящих игру. На выход Комбарова, Самедова, Попова, омолаживать состав. Меньше "звездунов", здоровей атмосфера в коллективе.

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Т34 24 сентября 2018, 14:23

      Логично

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Т34 24 сентября 2018, 15:25

      На счет Самедова и Попова я бы не был так категоричен.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > zigbert 24 сентября 2018, 15:29

      Самедов играет 15 минут от силы, дальше пешеход-наблюдатель, а Попова вообще в этом сезоне в игре не видно, даже забываешь, что он есть на поле.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 сентября 2018, 00:55

      Моменты были вообще у спартака ?

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 00:50

      Массимо, не затягивай с этим делом, а то голы могут прийти уже без тебя. Не забывай, ты в России. Федуны долго ждать не любят. Да и нам всем как-то уже некомфортно.

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