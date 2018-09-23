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    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей


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    Голосов: 10
    23.09.2018 23:10
    Несколько выводов по итогам матча ЦСКА – «Спартак».

    «Спартак» и ЦСКА победителя не выявили. На блистательный гол Фернандо «армейцы» ответили блистательным ударом Влашича. Несмотря на то, что это первая ничья в московском дерби, оно получилось классным и позволило сделать несколько важных выводов.

    ЦСКА в полнейшем порядке

    Сколько бы игроков не было в обойме ЦСКА, в каком бы состоянии они не находились, Гончаренко обязательно найдет им правильное применение. Главный тренер ЦСКА выстраивает игру на достаточно юных футболистов, но при этом комбинирует их с опытными игроками (к примеру, с Дзагоевым и Фернандесом) и получает более-менее неплохой футбол. Все это происходит на фоне борьбы в Кубке, чемпионате и Лиге чемпионов. С учетом того, что ЦСКА еще и много забивает (в восьми матчах – 13 голов, и это второй результат в лиге после «Зенита»), можно сделать вывод, что игроки правильно реагируют на все указания Гончаренко. Дополнительный факт, подтверждающий теорию: в конце матча ЦСКА практически не позволял «Спартаку» переходить на чужую половину поля.

    У «Спартака» проблемы в атаке

    Об этом говорят многократные обращения Ивелина Попова к Луису Адриано. Иногда складывалось ощущение, что атакующие игроки не понимали друг друга. К примеру, во втором тайме того же Попова часто оттесняли защитники ЦСКА, и полузащитник нуждался в помощи. Адриано же никак не реагировал на это и не спускался на помощь болгарину. Отсюда и проблемы «Спартака» с забитыми голами: в дерби команда ничего опаснее штрафного Фернандо не организовала.

    Карасев отсудил плохо

    Болельщики «Спартака» и ЦСКА сошлись в одном мнении: главный арбитр встречи Сергей Карасев просто провалил игру. Он не свистел нарочно в чью-то сторону. Карасев допустил ряд ошибок, не поставив штрафные удары там, где это было особенно видно.

    «Спартак» справился без Глушакова и Ещенко

    Напоминаем для тех, кто провел половину завершающейся недели в Тайге: Глушаков и Ещенко поставили в инстаграме лайки под постом с лайтовой критикой Массимо Карреры, за что полетели в молодежную команду. Некоторые болельщики «Спартака» предсказывали поражение клуба в дерби, последующее увольнение Карреры и возвращение двух игроков в основу. Все получилось иначе. Оставив в центре поля Попова и Зобнина, Каррера спокойно сдержал напор ЦСКА.

    Каррера нужен «Спартаку»

    Забудьте все эти истории со скандалами, лайками и конфликтами. Каррера нужен «Спартаку». Тренер гонит своих футболистов после блистательного гола Фернандо, не дает им расслабиться после забитого гола, срывает голос и не садится на скамейку на протяжении всего матча. Каррера не унывает даже после потери главного лидера, верит в молодых футболистов и формирует игру из доступных ему ресурсов. Одни тренеры в подобной сложной ситуации уже могли быть уволены и говорили бы что-нибудь о «багаже». Каррера же стиснул зубы и продолжает хладнокровно работать. Его увольнение из «Спартака» добьет команду эмоционально и лишит ее главного источника жизни.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 2 Голосов: 10
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 24 сентября 2018, 18:34

      Спартак не смог одолеть даже такой ЦСКА))) команда практически полностью обновилась и даже новички уже травмированы, но «народная» и тут обделалась))))

      -1
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      Рейтинг: +14

      komradych19 24 сентября 2018, 16:31

      игра была равна-бодались два Овна......... До гола(пропущенного) ЦСКА смотрелся лучше, но походу перегорели на эмоциях, после перерыва игра была 50 на 50 Иван конечно накосячил, запорол пару моментов хороших........
      Но в общем дерби весёлое получилось!

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 24 сентября 2018, 10:29

      Успехов Каррере, пусть молодежь играет.

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 24 сентября 2018, 09:54

      Даже если Каррера такой вот молодец, ему нужен помощник- проводник его идей, способный и имеющий полномочия так насовать некоторым зажравшимся, чтобы у них кроме футбола в башке ничего не оставалось. Не боятся ребята даже разгневанного главного тренера. Дисциплинка...

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 24 сентября 2018, 09:37

      Спартак переживает огромные трудности. Покинул команду лучший нападающий, Дзюба искалечил ведущего защитника, не во время заболел Кутепов. Несмотря на это Каррера, несомненно лучший иностранный специалист, не позволил нашим грандам Зениту и ЦСКА обыграть обескровленную команду.

      1
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      Рейтинг: +14

      Andrey19+82 24 сентября 2018, 09:09

      Почему автор так обращается к читателю?
      не первый раз уже замечаю.
      Отстраните эту бездарность. Или редакторы такие же профессионалы

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 24 сентября 2018, 09:08

      Вполне заслуженный результат

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 24 сентября 2018, 07:56

      Игра была норм,обе команды старались показать хороший футбол,армейцы на правах хозяев играли активнее,Спартак грамотно оборонялся и старался так же показывать хороший футбол. Счёт на мой взгляд закономерен.

      1
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 24 сентября 2018, 04:40

      козел!

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 24 сентября 2018, 02:44

      хуже чем спартак команды в этом сезоне ещё не видел и это подтвердили два ******* из коментаторской будки которые за него су*** болели на всю страну

      -3
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