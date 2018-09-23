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    Ерохин – лучший футболист России прямо сейчас. Он забил 3 гола за неделю


    2.7
    Голосов: 6
    23.09.2018 18:46
    Сердце и диспетчер «Зенита».

    «Зенит» при своих трибунах обыграл «Локомотив» (5:3). Дважды забил Олег Шатов (один раз – сказочным ударом в дальнюю от Гилерме девятку), один мяч на свой счет дежурно записал Артем Дзюба. Один раз голкипер «Локомотива» вытаскивал мяч из своих ворот после удара Александра Ерохина. За полтора года болельщики «Зенита» привыкли видеть от него классную игру. Но по-настоящему Ерохин раскрылся именно при Семаке.

    Как проходит год для Ерохина

    Более-менее хорошо. Даже в период, когда Питер страдал из-за бесконечного нытья Роберто Манчини и его псевдоидей, Ерохин умудрялся извлекать для себя пользу. Во втором круге прошлого сезона РПЛ он забил пять мячей (четыре из них – в матче последнего тура против «СКА-Хабаровск») и заслужил от болельщиков «Зенита» звание одного из лучших футболистов команды. Летом полузащитник съездил на чемпионат мира, вышел всего в двух матчах и вместе со всеми заработал всеобщее признание, а сейчас помогает «Зениту» уверенно идти на первом месте.

    Почему он лучший

    Неделя для Ерохина получилась насыщенной. В прошлое воскресенье он дважды забил в ворота «Оренбурга». В четверг полузащитник помог команде избежать поражение в матче против «Копенгагена». Сегодня – забил «Локо» и отдал голевую передачу на Шатова. Интересно, что в этом сезоне чемпионата России он уже забил 4 мяча – столько же и у Артема Дзюбы.

    В «Ростове» Бердыев научил играть Ерохина жестко играть против футболистов, владеющих мячом, контролировать центр поля и выключать из игры оппонентов без мяча бесконечной опекой. Манчини развил в полузащитнике навыки постоянного прессинга и отклики на дальние забросы. Сергей Семак помог ему объединить эти качества и запустить их на полную катушку.

    Курбан Бердыев еще до старта сезона предсказал уверенную победу «Зенита» в чемпионате с огромным отрывом от ближайшего преследователя. Кажется, с таким универсалом, как Ерохин, питерцам это вполне по силам.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 6
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +126

      ilich_16 29 сентября 2018, 08:40

      Так то молодец, но правда моментов много запарывает

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 сентября 2018, 20:44

      Ерохин трудяга и результат на лицо.

      0
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      Рейтинг: +76

      Наш 25 сентября 2018, 17:52

      Да, ладно. А сколько он не забил, когда обязан был забивать. Не тянет на среднего игрока АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 сентября 2018, 23:44

      Ерохин молодец, уважаю, больше всех делает для Зенита и огромную работу для сборной

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 сентября 2018, 12:42

      С каждой игрой прибавляет -- молодец !!!

      1
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 24 сентября 2018, 09:50

      Поздравляю Зенит с достойной победой и красивой игрой. Ерохин прогресирует, у Шатова гол на заглядение получился, а Дзюба понравился своей борьбой... Пока считаю лучшая игра сезона!!!
      Локомотиву + за то что не сдались после 4:1 !!!

      3
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      Рейтинг: +628

      somn 24 сентября 2018, 06:54

      Очень хорошо играет головой. И вообще, молодец.

      4
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      Рейтинг: +412

      Eds 24 сентября 2018, 06:06

      Я не согласен со мнением людей, что лучшие футболисты - это те, кто много забывает. При этом они совершенно забывают, что футбол есть командная игра, и без поддержки других игроков забивалы не смогли бы реализовать свои, появившиеся моменты в играх...

      3
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      Рейтинг: +63

      markel38 24 сентября 2018, 03:51

      я бы даже так сказал после застоя весь зенит прогрессирует и все хотят играть не кто не стоит ) это же классно товарищи ...

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 сентября 2018, 21:09

      Согласен, что он прогрессирует. Причём если в начале сезона смотрелся как игрок ближнего резерва, сейчас - стопроцентная основа.

      5
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