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  • Ерохин – лучший футболист России прямо сейчас. Он забил 3 гола за неделю

Ерохин – лучший футболист России прямо сейчас. Он забил 3 гола за неделю

«Зенит» при своих трибунах обыграл «Локомотив» (5:3). Дважды забил Олег Шатов (один раз – сказочным ударом в дальнюю от Гилерме девятку), один мяч на свой счет дежурно записал Артем Дзюба. Один раз голкипер «Локомотива» вытаскивал мяч из своих ворот после удара Александра Ерохина. За полтора года болельщики «Зенита» привыкли видеть от него классную игру. Но по-настоящему Ерохин раскрылся именно при Семаке.

Как проходит год для Ерохина

Более-менее хорошо. Даже в период, когда Питер страдал из-за бесконечного нытья Роберто Манчини и его псевдоидей, Ерохин умудрялся извлекать для себя пользу. Во втором круге прошлого сезона РПЛ он забил пять мячей (четыре из них – в матче последнего тура против «СКА-Хабаровск») и заслужил от болельщиков «Зенита» звание одного из лучших футболистов команды. Летом полузащитник съездил на чемпионат мира, вышел всего в двух матчах и вместе со всеми заработал всеобщее признание, а сейчас помогает «Зениту» уверенно идти на первом месте.

Почему он лучший

Неделя для Ерохина получилась насыщенной. В прошлое воскресенье он дважды забил в ворота «Оренбурга». В четверг полузащитник помог команде избежать поражение в матче против «Копенгагена». Сегодня – забил «Локо» и отдал голевую передачу на Шатова. Интересно, что в этом сезоне чемпионата России он уже забил 4 мяча – столько же и у Артема Дзюбы.

В «Ростове» Бердыев научил играть Ерохина жестко играть против футболистов, владеющих мячом, контролировать центр поля и выключать из игры оппонентов без мяча бесконечной опекой. Манчини развил в полузащитнике навыки постоянного прессинга и отклики на дальние забросы. Сергей Семак помог ему объединить эти качества и запустить их на полную катушку.

Курбан Бердыев еще до старта сезона предсказал уверенную победу «Зенита» в чемпионате с огромным отрывом от ближайшего преследователя. Кажется, с таким универсалом, как Ерохин, питерцам это вполне по силам.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ерохин Александр
Комментарии (15)
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RotBerg
1537717883
У Ерохи моменты есть в каждом матче и много. Научится реализовывать будет топ.
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prezent2017
1537718359
Ерохин хорош, но Шатов с Дзюбой тоже ничего.
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Вомбат
1537722032
Согласен. Я его в этом сезоне просто не узнаю. Откуда у него что взялось? Еще на ЧМ он был не похож на себя прежнего, он явно понимал игру команды и был реально полезен. А его сегодняшний голевой пас Шатову! Это же было сделано в динамике, что есть признак мастерства. Ерохин и мастерство - не думал, не гадал, что смогу объединить эти два слова. Ведь в прошлом году он был Заболотным от полузащиты, боролся хорошо, но в игру не попадал никогда. А при Бердыеве в Ростове был хорош только в связке с Полозом. И вот на тебе - вырос в мастера, тьфу-тьфу-тьфу, только бы не сглазить!!!
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Grey33
1537726143
Согласен, что он прогрессирует. Причём если в начале сезона смотрелся как игрок ближнего резерва, сейчас - стопроцентная основа.
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markel38
1537750313
я бы даже так сказал после застоя весь зенит прогрессирует и все хотят играть не кто не стоит ) это же классно товарищи ...
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Eds
1537758362
Я не согласен со мнением людей, что лучшие футболисты - это те, кто много забывает. При этом они совершенно забывают, что футбол есть командная игра, и без поддержки других игроков забивалы не смогли бы реализовать свои, появившиеся моменты в играх...
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somn
1537761243
Очень хорошо играет головой. И вообще, молодец.
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Yuriy_Shahta
1537771841
Поздравляю Зенит с достойной победой и красивой игрой. Ерохин прогресирует, у Шатова гол на заглядение получился, а Дзюба понравился своей борьбой... Пока считаю лучшая игра сезона!!! Локомотиву + за то что не сдались после 4:1 !!!
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Zenmaster
1537782177
С каждой игрой прибавляет -- молодец !!!
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Zubo
1537821843
Ерохин молодец, уважаю, больше всех делает для Зенита и огромную работу для сборной
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