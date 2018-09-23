Ерохин – лучший футболист России прямо сейчас. Он забил 3 гола за неделю

«Зенит» при своих трибунах обыграл «Локомотив» (5:3). Дважды забил Олег Шатов (один раз – сказочным ударом в дальнюю от Гилерме девятку), один мяч на свой счет дежурно записал Артем Дзюба. Один раз голкипер «Локомотива» вытаскивал мяч из своих ворот после удара Александра Ерохина. За полтора года болельщики «Зенита» привыкли видеть от него классную игру. Но по-настоящему Ерохин раскрылся именно при Семаке.

Как проходит год для Ерохина

Более-менее хорошо. Даже в период, когда Питер страдал из-за бесконечного нытья Роберто Манчини и его псевдоидей, Ерохин умудрялся извлекать для себя пользу. Во втором круге прошлого сезона РПЛ он забил пять мячей (четыре из них – в матче последнего тура против «СКА-Хабаровск») и заслужил от болельщиков «Зенита» звание одного из лучших футболистов команды. Летом полузащитник съездил на чемпионат мира, вышел всего в двух матчах и вместе со всеми заработал всеобщее признание, а сейчас помогает «Зениту» уверенно идти на первом месте.

Почему он лучший

Неделя для Ерохина получилась насыщенной. В прошлое воскресенье он дважды забил в ворота «Оренбурга». В четверг полузащитник помог команде избежать поражение в матче против «Копенгагена». Сегодня – забил «Локо» и отдал голевую передачу на Шатова. Интересно, что в этом сезоне чемпионата России он уже забил 4 мяча – столько же и у Артема Дзюбы.

В «Ростове» Бердыев научил играть Ерохина жестко играть против футболистов, владеющих мячом, контролировать центр поля и выключать из игры оппонентов без мяча бесконечной опекой. Манчини развил в полузащитнике навыки постоянного прессинга и отклики на дальние забросы. Сергей Семак помог ему объединить эти качества и запустить их на полную катушку.

Курбан Бердыев еще до старта сезона предсказал уверенную победу «Зенита» в чемпионате с огромным отрывом от ближайшего преследователя. Кажется, с таким универсалом, как Ерохин, питерцам это вполне по силам.