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  • Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

«Спартак» и ЦСКА победителя не выявили. На блистательный гол Фернандо «армейцы» ответили блистательным ударом Влашича. Несмотря на то, что это первая ничья в московском дерби, оно получилось классным и позволило сделать несколько важных выводов.

ЦСКА в полнейшем порядке

Сколько бы игроков не было в обойме ЦСКА, в каком бы состоянии они не находились, Гончаренко обязательно найдет им правильное применение. Главный тренер ЦСКА выстраивает игру на достаточно юных футболистов, но при этом комбинирует их с опытными игроками (к примеру, с Дзагоевым и Фернандесом) и получает более-менее неплохой футбол. Все это происходит на фоне борьбы в Кубке, чемпионате и Лиге чемпионов. С учетом того, что ЦСКА еще и много забивает (в восьми матчах – 13 голов, и это второй результат в лиге после «Зенита»), можно сделать вывод, что игроки правильно реагируют на все указания Гончаренко. Дополнительный факт, подтверждающий теорию: в конце матча ЦСКА практически не позволял «Спартаку» переходить на чужую половину поля.

У «Спартака» проблемы в атаке

Об этом говорят многократные обращения Ивелина Попова к Луису Адриано. Иногда складывалось ощущение, что атакующие игроки не понимали друг друга. К примеру, во втором тайме того же Попова часто оттесняли защитники ЦСКА, и полузащитник нуждался в помощи. Адриано же никак не реагировал на это и не спускался на помощь болгарину. Отсюда и проблемы «Спартака» с забитыми голами: в дерби команда ничего опаснее штрафного Фернандо не организовала.

Карасев отсудил плохо

Болельщики «Спартака» и ЦСКА сошлись в одном мнении: главный арбитр встречи Сергей Карасев просто провалил игру. Он не свистел нарочно в чью-то сторону. Карасев допустил ряд ошибок, не поставив штрафные удары там, где это было особенно видно.

«Спартак» справился без Глушакова и Ещенко

Напоминаем для тех, кто провел половину завершающейся недели в Тайге: Глушаков и Ещенко поставили в инстаграме лайки под постом с лайтовой критикой Массимо Карреры, за что полетели в молодежную команду. Некоторые болельщики «Спартака» предсказывали поражение клуба в дерби, последующее увольнение Карреры и возвращение двух игроков в основу. Все получилось иначе. Оставив в центре поля Попова и Зобнина, Каррера спокойно сдержал напор ЦСКА.

Каррера нужен «Спартаку»

Забудьте все эти истории со скандалами, лайками и конфликтами. Каррера нужен «Спартаку». Тренер гонит своих футболистов после блистательного гола Фернандо, не дает им расслабиться после забитого гола, срывает голос и не садится на скамейку на протяжении всего матча. Каррера не унывает даже после потери главного лидера, верит в молодых футболистов и формирует игру из доступных ему ресурсов. Одни тренеры в подобной сложной ситуации уже могли быть уволены и говорили бы что-нибудь о «багаже». Каррера же стиснул зубы и продолжает хладнокровно работать. Его увольнение из «Спартака» добьет команду эмоционально и лишит ее главного источника жизни.

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Комментарии (40)
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кузнецов артем
1537726908
Карасев ошибался в обе стороны, когда ему надоел Адриано он начал пропускать часть единоборств, потому что если судить жестче то там каждое падение Адриано можно было свистнуть. Но также ни одной жк за симуляцию не выдал, тому же Адриано, или Чалову за момент когда он наступает Рассказову на ногу и падает и хватается за нее как будто ему ударили...
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oyabun
1537727136
".. Оставив в центре поля Попова и Зобнина, Каррера спокойно сдержал напор ЦСКА." Где же спокойно? Центр поля Спартаком однозначно был проигран. Армейцы атаковали чаще и острее, а главное быстро и без помех выходили из обороны в атаку. Тот же Тимофеев в очередной раз никакой пользы команде не приносит, за Попова так только ленивый еще не высказался - что он был что не был на поле - без пользы совершенно.
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Мары
1537727436
Я так и не понял, что на поле делал Зе Луиш, учитывая, что он совсем не играл.
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bset
1537727463
ИМХО Карасев позволил лишнего с обеих сторон. Отсюда такая борьба и накал. Так что все норм.
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ufos73
1537728432
Карась с начала 2 тайма, и до забитого гола, вплотную "не видел" фолы коней... А там был фол по центру на ленточке, Фернандо такие 9 из 10 кладет
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Бестолковый
1537728531
Какой бы судья не судил, заведомо ясно, что отсудил бы плохо. ЦСКА и Спартак два любимчика судейского корпуса. Тем более что матч завершился вничью, соответственно результатом не довольны обе команды. А стало быть виноват судья. Ах да, и Дзюба тоже виноват. Вот такой вот детский сад. Цска смотрелся достойней, в очередной раз проявив бойцовский характер. Спартак всю игру искал фол возле штрафной соперника, понимая что с игры им не забить. Вот такой вот претендент на чемпионство.
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Aldo.CSKA
1537729076
Спартак, спасибо! Матч вышел хороший! Зенит чемпион((
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xamz
1537734707
Отличный матч. Судья был 12м игроком цска. Три штрафных во втором тайме не назначил в ворота коней пенальти.Карась - конь!!!!
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DimonSPM
1537737489
Голы классные, игра напряжённая. В целом ЦСКА смотрелся лучше, но на победу точно не наиграл. Так что ничья справедливый результат по сегодняшней игре двух команд
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х** вам всем
1537746293
хуже чем спартак команды в этом сезоне ещё не видел и это подтвердили два ******* из коментаторской будки которые за него су*** болели на всю страну
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