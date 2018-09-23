Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

«Спартак» и ЦСКА победителя не выявили. На блистательный гол Фернандо «армейцы» ответили блистательным ударом Влашича. Несмотря на то, что это первая ничья в московском дерби, оно получилось классным и позволило сделать несколько важных выводов.

ЦСКА в полнейшем порядке

Сколько бы игроков не было в обойме ЦСКА, в каком бы состоянии они не находились, Гончаренко обязательно найдет им правильное применение. Главный тренер ЦСКА выстраивает игру на достаточно юных футболистов, но при этом комбинирует их с опытными игроками (к примеру, с Дзагоевым и Фернандесом) и получает более-менее неплохой футбол. Все это происходит на фоне борьбы в Кубке, чемпионате и Лиге чемпионов. С учетом того, что ЦСКА еще и много забивает (в восьми матчах – 13 голов, и это второй результат в лиге после «Зенита»), можно сделать вывод, что игроки правильно реагируют на все указания Гончаренко. Дополнительный факт, подтверждающий теорию: в конце матча ЦСКА практически не позволял «Спартаку» переходить на чужую половину поля.

У «Спартака» проблемы в атаке

Об этом говорят многократные обращения Ивелина Попова к Луису Адриано. Иногда складывалось ощущение, что атакующие игроки не понимали друг друга. К примеру, во втором тайме того же Попова часто оттесняли защитники ЦСКА, и полузащитник нуждался в помощи. Адриано же никак не реагировал на это и не спускался на помощь болгарину. Отсюда и проблемы «Спартака» с забитыми голами: в дерби команда ничего опаснее штрафного Фернандо не организовала.

Карасев отсудил плохо

Болельщики «Спартака» и ЦСКА сошлись в одном мнении: главный арбитр встречи Сергей Карасев просто провалил игру. Он не свистел нарочно в чью-то сторону. Карасев допустил ряд ошибок, не поставив штрафные удары там, где это было особенно видно.

«Спартак» справился без Глушакова и Ещенко

Напоминаем для тех, кто провел половину завершающейся недели в Тайге: Глушаков и Ещенко поставили в инстаграме лайки под постом с лайтовой критикой Массимо Карреры, за что полетели в молодежную команду. Некоторые болельщики «Спартака» предсказывали поражение клуба в дерби, последующее увольнение Карреры и возвращение двух игроков в основу. Все получилось иначе. Оставив в центре поля Попова и Зобнина, Каррера спокойно сдержал напор ЦСКА.

Каррера нужен «Спартаку»

Забудьте все эти истории со скандалами, лайками и конфликтами. Каррера нужен «Спартаку». Тренер гонит своих футболистов после блистательного гола Фернандо, не дает им расслабиться после забитого гола, срывает голос и не садится на скамейку на протяжении всего матча. Каррера не унывает даже после потери главного лидера, верит в молодых футболистов и формирует игру из доступных ему ресурсов. Одни тренеры в подобной сложной ситуации уже могли быть уволены и говорили бы что-нибудь о «багаже». Каррера же стиснул зубы и продолжает хладнокровно работать. Его увольнение из «Спартака» добьет команду эмоционально и лишит ее главного источника жизни.

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