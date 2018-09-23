Эмери: «Чех провел хороший матч с «Эвертоном». Он оставил нас в игре»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1).

«Мы счастливы, потому что хотели выиграть для наших болельщиков, хотели продолжить совершенствовать свою игру. Три очка – это очень важно. В первом тайме мы не контролировали матч так, как хотели, но вратарь провел хороший матч и оставил нас в игре.

Во втором тайме мы лучше контролировали игру и не упустили моменты, как в первой половине встречи», – сказал Эмери.

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