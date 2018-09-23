Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Чех провел хороший матч с «Эвертоном». Он оставил нас в игре»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1).

    «Мы счастливы, потому что хотели выиграть для наших болельщиков, хотели продолжить совершенствовать свою игру. Три очка – это очень важно. В первом тайме мы не контролировали матч так, как хотели, но вратарь провел хороший матч и оставил нас в игре.

    Во втором тайме мы лучше контролировали игру и не упустили моменты, как в первой половине встречи», – сказал Эмери.

    Обамеянг: «Чех сохранил нас в игре раз 20 в матче с «Эвертоном»

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2018 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 24 сентября 2018, 01:55

      Счет исправьте в новости

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 24 сентября 2018, 00:27

      Да.... Чех красава!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 23:27

      Буффон тоже в долгу не остался, на пенсию им явно рановато.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11