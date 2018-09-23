Обамеянг: «Чех сохранил нас в игре раз 20 в матче с «Эвертоном»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).

«Я думаю, Чех сохранил нас в игре раз 20. Мы становимся лучше с каждым днем, хорошо себя чувствуем. Когда мы побеждаем, для команды это лучше.

Лаказетт? Мы близко общаемся за пределами поля, ужинаем вместе (но не каждый день). У нас хорошие отношения с самого начала, как мы познакомились», – сказал Обамеянг.

«Арсенал» набрал 12 очков и поднялся на шестую строчку в таблице.