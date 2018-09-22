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    Новосельцев: «Победа над «Динамо» – героическая»

    Защитник «Анжи» Иван Новосельцев прокомментировал исход матча восьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Дагестанцы благодаря трем очкам покинули последнее место.

    «Крайне важная победа для нас. Ее значение невозможно переоценить. Особенно ценна она в эмоциональном и психологическом плане. Хотя и с точки зрения ситуации в турнирной таблице эти три очка для нас как воздух.

    В общем, можно сказать, что одержали героическую победу. Выложились без остатка, оставили все силы на поле, сейчас есть определенное опустошение, но повторю, что позитивное влияние сегодняшнего результата должно нам помочь в дальнейшем», – сказал игрок.

    Москвичи в компенсированное ко второму тайму время на забили пенальти.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2018 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 22 сентября 2018, 17:46

      Надолго ли хватит героизма ?

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