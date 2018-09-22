Ламела: «Такого игрока, как Месси, больше не будет никогда»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела выразил мысль, что в дальнейшем игрока уровня форварда «Барселоны» Лионеля Месси не будет. Оба футболиста являются аргентинцами.

«Нам важно, чтобы Месси играл вместе с нами. Это важная часть сборной Аргентины. Он многое может дать и как футболист, и просто как партнер по команде.

Это лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался или выступал на поле. Такого футболиста, как Месси, больше не будет никогда», – считает хавбек, чьи слова приводит Omnisport.

Месси 32 года.