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    Ламела: «Такого игрока, как Месси, больше не будет никогда»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела выразил мысль, что в дальнейшем игрока уровня форварда «Барселоны» Лионеля Месси не будет. Оба футболиста являются аргентинцами.

    «Нам важно, чтобы Месси играл вместе с нами. Это важная часть сборной Аргентины. Он многое может дать и как футболист, и просто как партнер по команде.

    Это лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался или выступал на поле. Такого футболиста, как Месси, больше не будет никогда», – считает хавбек, чьи слова приводит Omnisport.

    Месси 32 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 06:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 23 сентября 2018, 19:58

      А через 10-15 лет тоже самое скажут ещё о ком-нибудь. К чему этот культ личности? Всегда будут 1-2 футболиста, которые круче всех остальных. На место Месси придёт ещё кто-нибудь , на кого все будут молиться точно так же

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 10:08

      Конечно его игра неподражаема и он вписал в историю свое имя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 22 сентября 2018, 15:40

      Месси 31 год, а не 32. Исправьте.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 22 сентября 2018, 12:36

      Футбол стал усредняться. Безусловно класс повышается, но зрелищность его падает, многие матчи похожи один на другой. Ламела прав говоря о Месси. Хороших много, тот же Неймар, он просто хорош, но однотипен, а вот Месси, он не предсказуем, он не гвозди забивает на поле, а создаёт шедевры. Он свою историю уже написал, он просто нам сейчас её читает вслух, доставляя нам наслаждение. Хорошие игроки безусловно будут появляться, а вот гении не скоро, так что давайте радоваться тому, что мы все с вами сейчас имеем. Болейте за Месси, не пожалеете.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 сентября 2018, 09:07

      Месси, конечно, один из первых в ряду великих, но раньше подобное, наверное, говорили и про Пеле или Марадону.

      3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 сентября 2018, 06:53

      Про Пеле то же говорили.

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 сентября 2018, 06:21

      Будут и может еще лучше. Футбол на Месси не кончается. Футбол продолжается!

      2
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