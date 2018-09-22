Ламела: «Такого игрока, как Месси, больше не будет никогда»

А через 10-15 лет тоже самое скажут ещё о ком-нибудь. К чему этот культ личности? Всегда будут 1-2 футболиста, которые круче всех остальных. На место Месси придёт ещё кто-нибудь , на кого все будут молиться точно так же
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела выразил мысль, что в дальнейшем игрока уровня форварда «Барселоны» Лионеля Месси не будет. Оба футболиста являются аргентинцами.
«Нам важно, чтобы Месси играл вместе с нами. Это важная часть сборной Аргентины. Он многое может дать и как футболист, и просто как партнер по команде.
Это лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался или выступал на поле. Такого футболиста, как Месси, больше не будет никогда», – считает хавбек, чьи слова приводит Omnisport.
Месси 32 года.