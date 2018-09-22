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Ламела: «Такого игрока, как Месси, больше не будет никогда»

22 сентября 2018, 06:07
7

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела выразил мысль, что в дальнейшем игрока уровня форварда «Барселоны» Лионеля Месси не будет. Оба футболиста являются аргентинцами.

«Нам важно, чтобы Месси играл вместе с нами. Это важная часть сборной Аргентины. Он многое может дать и как футболист, и просто как партнер по команде.

Это лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался или выступал на поле. Такого футболиста, как Месси, больше не будет никогда», – считает хавбек, чьи слова приводит Omnisport.

Месси 32 года.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Тоттенхэм Месси Лионель Ламела Эрик
Комментарии (7)
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1537586476
Будут и может еще лучше. Футбол на Месси не кончается. Футбол продолжается!
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ДАША Д
1537588435
Про Пеле то же говорили.
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Cules2013
1537596430
Месси, конечно, один из первых в ряду великих, но раньше подобное, наверное, говорили и про Пеле или Марадону.
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Александр52
1537609010
Футбол стал усредняться. Безусловно класс повышается, но зрелищность его падает, многие матчи похожи один на другой. Ламела прав говоря о Месси. Хороших много, тот же Неймар, он просто хорош, но однотипен, а вот Месси, он не предсказуем, он не гвозди забивает на поле, а создаёт шедевры. Он свою историю уже написал, он просто нам сейчас её читает вслух, доставляя нам наслаждение. Хорошие игроки безусловно будут появляться, а вот гении не скоро, так что давайте радоваться тому, что мы все с вами сейчас имеем. Болейте за Месси, не пожалеете.
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Ty4ka98
1537620058
Месси 31 год, а не 32. Исправьте.
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zigbert
1537686518
Конечно его игра неподражаема и он вписал в историю свое имя.
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Hala Madrid
1537721913
А через 10-15 лет тоже самое скажут ещё о ком-нибудь. К чему этот культ личности? Всегда будут 1-2 футболиста, которые круче всех остальных. На место Месси придёт ещё кто-нибудь , на кого все будут молиться точно так же
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