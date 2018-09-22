Тарханов: «Игровой мысли в «Спартаке» не наблюдается со времен Романцева»

Российский тренер Александр Тарханов рассказал о проблемах «Спартака» в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Ранее красно-белые потерпели два поражения подряд – от «Ахмата» (1:2) и «Рапида» (0:2).

– Что сейчас происходит со «Спартаком»?

– Сложно сказать. Пока не видно игровой мысли в действиях команды.

– Куда же она делась?

– После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось.

– А как же чемпионский сезон?

– Тогда было много построено на индивидуальном мастерстве и фарте. Луис Адриано хорошо вписался с ходу в игру команды, Глушаков действовал на высоком уровне. Но осмысленного футбола времен Романцева и в чемпионском сезоне у «Спартака» я не увидел.