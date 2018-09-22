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    Тарханов: «Игровой мысли в «Спартаке» не наблюдается со времен Романцева»

    Российский тренер Александр Тарханов рассказал о проблемах «Спартака» в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    Ранее красно-белые потерпели два поражения подряд – от «Ахмата» (1:2) и «Рапида» (0:2).

    – Что сейчас происходит со «Спартаком»?

    – Сложно сказать. Пока не видно игровой мысли в действиях команды.

    – Куда же она делась?

    – После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось.

    – А как же чемпионский сезон?

    – Тогда было много построено на индивидуальном мастерстве и фарте. Луис Адриано хорошо вписался с ходу в игру команды, Глушаков действовал на высоком уровне. Но осмысленного футбола времен Романцева и в чемпионском сезоне у «Спартака» я не увидел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2018 01:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 09:54

      Даже у Романцева Спартак не всегда играл в свой футбол. И критики в его адрес было не меньше.

      4
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      Рейтинг: +169

      Волховский 22 сентября 2018, 11:09

      Игра "Спартака" это индивидуальное мастерство, одержимость и креатив. В 90-е годы этого было в избытке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17783

      paracetamol 22 сентября 2018, 10:03

      Там же негры, какая может быть мысль у негров?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > paracetamol 22 сентября 2018, 13:34

      не забывай за расизм сядешь по полной и парацетамол там не поможет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 22 сентября 2018, 09:12

      Чемпионский сезон это палка пальнувшая раз в 16 лет.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 сентября 2018, 08:38

      Да она им и не к чему! И так сайдёт! Сыграют же как-нибудь...

      0
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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 22 сентября 2018, 08:32

      Корреспонденту первоисточника всё таки нужно бы знать "наш великий и могучий"... )))

      Заголовок: "Тарханов: «Игровой мысли в «Спартаке» не наблюдается со времен Романцева».

      Текст: "Пока не видно игровой мысли в действиях команды.

      – Куда же она делась?

      – После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось."


      ТщательНЕЕ нужно работать и корреспондентам, и редакторам "Спорт-экспресса".

      5
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 22 сентября 2018, 07:31

      Ну в общем так-то оно так... Спартаковский стиль тех времён ни с чем спутать было нельзя. Но.. с тех пор футбол стал другой, совсем другой. Гораздо атлетичнее и быстрее.. Так что не факт, что Спартак времён Романцева смог бы сейчас быть на первых ролях в лиге. Во все времена нужны личности, умные игроки.. Вот Промес: техничный, скоростной, с ударом.. а кто скажет, что шибко умный? Вспомните Гаврилова: ни скорости, не особый технарь, но какие пасы он выдавал! И голы у него были все какие-то корявые, но было их не меньше, чем у Промеса!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > docndoc 22 сентября 2018, 07:59

      ))) А про кого сейчас в РПЛ можно сказать :" Не знаешь, что делать с мячом, отдай ему ?"... А про Гаврилова именно так говорили. Мастера были, есть и будут во все времена, только у всех свой уровень мастерства. Сейчас индивидуумов на футбольном поле мало, всё больше коллективной игры, которую не всем удаётся выстроить.

      7
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 22 сентября 2018, 07:12

      Да это и так видно было ни одной уверенной победы.за то проигрывали позорно.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 сентября 2018, 07:05

      Так то всё верно сказал. Проблески игровой мысли на поле случаются, но к сожалению очень редко

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      Рейтинг: +36

      AEerr 22 сентября 2018, 04:34

      согласен полностью!

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