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  • Тарханов: «Игровой мысли в «Спартаке» не наблюдается со времен Романцева»

Тарханов: «Игровой мысли в «Спартаке» не наблюдается со времен Романцева»

22 сентября 2018, 01:20
14

Российский тренер Александр Тарханов рассказал о проблемах «Спартака» в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Ранее красно-белые потерпели два поражения подряд – от «Ахмата» (1:2) и «Рапида» (0:2).

– Что сейчас происходит со «Спартаком»?

– Сложно сказать. Пока не видно игровой мысли в действиях команды.

– Куда же она делась?

– После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось.

– А как же чемпионский сезон?

– Тогда было много построено на индивидуальном мастерстве и фарте. Луис Адриано хорошо вписался с ходу в игру команды, Глушаков действовал на высоком уровне. Но осмысленного футбола времен Романцева и в чемпионском сезоне у «Спартака» я не увидел.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тарханов Александр Романцев Олег
Комментарии (14)
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serppion
1537577359
Тарханов, ты где был раньше? Теперь всем ясно, почему Спартак колбасит.
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AEerr
1537580098
согласен полностью!
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oyabun
1537589130
Так то всё верно сказал. Проблески игровой мысли на поле случаются, но к сожалению очень редко
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Mak-syt
1537589568
Да это и так видно было ни одной уверенной победы.за то проигрывали позорно.
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docndoc
1537590712
Ну в общем так-то оно так... Спартаковский стиль тех времён ни с чем спутать было нельзя. Но.. с тех пор футбол стал другой, совсем другой. Гораздо атлетичнее и быстрее.. Так что не факт, что Спартак времён Романцева смог бы сейчас быть на первых ролях в лиге. Во все времена нужны личности, умные игроки.. Вот Промес: техничный, скоростной, с ударом.. а кто скажет, что шибко умный? Вспомните Гаврилова: ни скорости, не особый технарь, но какие пасы он выдавал! И голы у него были все какие-то корявые, но было их не меньше, чем у Промеса!
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derrik2000
1537594376
Корреспонденту первоисточника всё таки нужно бы знать "наш великий и могучий"... ))) Заголовок: "Тарханов: «Игровой мысли в «Спартаке» не наблюдается со времен Романцева». Текст: "Пока не видно игровой мысли в действиях команды. – Куда же она делась? – После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось." ТщательНЕЕ нужно работать и корреспондентам, и редакторам "Спорт-экспресса".
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Nerlinger
1537594738
Да она им и не к чему! И так сайдёт! Сыграют же как-нибудь...
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RotBerg
1537596769
Чемпионский сезон это палка пальнувшая раз в 16 лет.
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paracetamol
1537599839
Там же негры, какая может быть мысль у негров?
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zigbert
1537685648
Даже у Романцева Спартак не всегда играл в свой футбол. И критики в его адрес было не меньше.
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