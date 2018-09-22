Тарханов: «Игровой мысли в «Спартаке» не наблюдается со времен Романцева»

Даже у Романцева Спартак не всегда играл в свой футбол. И критики в его адрес было не меньше.
Российский тренер Александр Тарханов рассказал о проблемах «Спартака» в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Ранее красно-белые потерпели два поражения подряд – от «Ахмата» (1:2) и «Рапида» (0:2).
– Что сейчас происходит со «Спартаком»?
– Сложно сказать. Пока не видно игровой мысли в действиях команды.
– Куда же она делась?
– После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось.
– А как же чемпионский сезон?
– Тогда было много построено на индивидуальном мастерстве и фарте. Луис Адриано хорошо вписался с ходу в игру команды, Глушаков действовал на высоком уровне. Но осмысленного футбола времен Романцева и в чемпионском сезоне у «Спартака» я не увидел.