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  • Жена Глушакова: «Все десять лет совместной жизни Денис занимался только футболом и бабами»

Жена Глушакова: «Все десять лет совместной жизни Денис занимался только футболом и бабами»

21 сентября 2018, 21:28
27

Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья в эфире телепрограммы «Прямой эфир» рассказала о совместной жизни с футболистом. Ранее «Бомбардир» писал, что пара находится в стадии развода.

– Его адвокат сказала, что мы полгода не живем вместе. Ну какие полгода, если 14 июня мы вместе были на открытии сезона, это было в Инстаграме. Мы вместе с 2008 года. Когда мы встретились, он только приехал из Иркутска. Начали встречаться, Денис когда с «Локомотивом» поехал на сборы.

Я влюбилась, эту историю все знают. Я не знала, кто он, не думала о деньгах – это была моя первая любовь. Возможно, он меня любил. Но на протяжении десяти лет он мне изменял. Он не занимался ничем, кроме футбола и баб, телок.

– А Вы его прощали?

– Да, потому что любила.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (27)
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vladik12
1537554634
Ты прощала, потому что у него немало нулей в графе "Приход". Кого пытаешься развести?..
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vladik12
1537554726
Есть ощущение, что за этой историей стоят куда более серьезные люди, чем эта набитая щелочка. Кому-то Ден перешел дорогу или кто-то хочет сравнять его с землей.
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все_будет_AUDI
1537556564
Коль так. Тогда ты занималась его баблом Каждый день поливает игрока грязью наверняка все это ложь ...издешь и провокация
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Жёлто-синий
1537557790
На.х.у.я ты саму себя выставлять лох.ушкой которой изменяет бывший муж дура слов нету
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Fju-2
1537558614
Эх, Денис, Денис, вот нет чтобы заниматься вышиванием и мужиками, а он футболом и бабами(
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DOCTOR PENALTY
1537563270
Разносторонняя личность.
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Bumble
1537563318
Это все еще сайт о футболе?
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AEerr
1537577631
Роналду тоже любил раньше баб и футбол что в это блин такого? Менял их чутли не каждую неделю пока не нашел ту единственную!
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Diesel133
1537617224
При моем известном отношении к Глушаку, это смахивает на п*здеж. 10 лет терпеть измены? Да кто в это поверит?
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uS_Number oNe
1537645485
Ай я яй Дениска, не хорошо )))
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