Жена Глушакова: «Все десять лет совместной жизни Денис занимался только футболом и бабами»

Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья в эфире телепрограммы «Прямой эфир» рассказала о совместной жизни с футболистом. Ранее «Бомбардир» писал, что пара находится в стадии развода.

– Его адвокат сказала, что мы полгода не живем вместе. Ну какие полгода, если 14 июня мы вместе были на открытии сезона, это было в Инстаграме. Мы вместе с 2008 года. Когда мы встретились, он только приехал из Иркутска. Начали встречаться, Денис когда с «Локомотивом» поехал на сборы.

Я влюбилась, эту историю все знают. Я не знала, кто он, не думала о деньгах – это была моя первая любовь. Возможно, он меня любил. Но на протяжении десяти лет он мне изменял. Он не занимался ничем, кроме футбола и баб, телок.

– А Вы его прощали?

– Да, потому что любила.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется