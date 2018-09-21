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    Жена Глушакова: «Все десять лет совместной жизни Денис занимался только футболом и бабами»

    Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья в эфире телепрограммы «Прямой эфир» рассказала о совместной жизни с футболистом. Ранее «Бомбардир» писал, что пара находится в стадии развода.

    – Его адвокат сказала, что мы полгода не живем вместе. Ну какие полгода, если 14 июня мы вместе были на открытии сезона, это было в Инстаграме. Мы вместе с 2008 года. Когда мы встретились, он только приехал из Иркутска. Начали встречаться, Денис когда с «Локомотивом» поехал на сборы.

    Я влюбилась, эту историю все знают. Я не знала, кто он, не думала о деньгах – это была моя первая любовь. Возможно, он меня любил. Но на протяжении десяти лет он мне изменял. Он не занимался ничем, кроме футбола и баб, телок.

    – А Вы его прощали?

    – Да, потому что любила.

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 21:28
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 22 сентября 2018, 22:44

      Ай я яй Дениска, не хорошо )))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 сентября 2018, 14:53

      При моем известном отношении к Глушаку, это смахивает на п*здеж. 10 лет терпеть измены? Да кто в это поверит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Михаил Гокун 22 сентября 2018, 06:28

      Даша. Во всех бедах в семье обычно виновата жена. Если вы не смогли создать нормальный уют в семье, если муж пошел налево, если ему не хочется приходить домой - задумайтесь, может дело ни в нём

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 22 сентября 2018, 05:42

      Глушак е...ся в бане. Глушак требует алименты.
      Что за ...?!
      Почему про игру Глушака все умалчивают? Игра ведь очень и очень подозрительная. Как минимум, Глушак "сливал" Карреру. Как максимум, "сдавал" матчи.
      В любом случае, РФС должен открыть расследование. Которое может и уголовным делом закончиться и пожизненной дисквалификацией Глушака.
      Нужно это обязательно делать. Как минимум, многих других ублюдков околофутбольных от подобных подлянок отвадит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 22 сентября 2018, 03:53

      Роналду тоже любил раньше баб и футбол что в это блин такого? Менял их чутли не каждую неделю пока не нашел ту единственную!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 сентября 2018, 03:01

      Что-то Глушакова стало слишком много, везде, и в футболе, и около...

      0
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      Рейтинг: +17

      Bumble 21 сентября 2018, 23:55

      Это все еще сайт о футболе?

      2
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 21 сентября 2018, 23:54

      Разносторонняя личность.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 сентября 2018, 23:30

      Ой, бл.., терпеливая какая..любящая.. Где ты была все эти 10лет.. А щас когда он бабла подзаработал можно и развестись..

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 21 сентября 2018, 22:36

      Эх, Денис, Денис, вот нет чтобы заниматься вышиванием и мужиками, а он футболом и бабами(

      2
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