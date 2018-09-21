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    Нисимура: «В отличие от японских тренеров Гончаренко много разговаривает с игроками. Он посоветовал мне хороший японский ресторан»

    Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал об отличиях главного тренера команды Виктора Гончаренко от японских специалистов.

    «Пока я не до конца разобрался в стратегии и тактике команды. Но тренер ЦСКА отличается тем, что много разговаривает с игроками. Со мной в том числе.

    Однажды он подошел ко мне и посоветовал мне хороший японский ресторан! Если серьезно, то я хочу многому научиться у Гончаренко», – сказал Нисимура.

    21-летний футболист перешел в московский клуб из «Вегалты Сендай» этим летом за 1 миллион евро. В текущем сезоне форвард пока не провел ни одного официального матча за ЦСКА.

    Источник: Sport24

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    21.09.2018 15:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 сентября 2018, 18:37

      "Если полководец разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит, он потерял свое войско"...,

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 21 сентября 2018, 18:04

      Японские тренеры сразу бьют, а Михалыч сначала говорит, а уж потом...

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 21 сентября 2018, 17:34

      Время покажет.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 сентября 2018, 17:21

      Советовать японцу японский ресторан - это все равно, что советовать туляку где покупать пряники и предлагать ему свой самовар)))) Хотя может это был тонкий троллинг в исполнении Михалыча - это он может)))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 16:07

      Смотри не отравись нашим тухлым суши.

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