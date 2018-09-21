Нисимура: «В отличие от японских тренеров Гончаренко много разговаривает с игроками. Он посоветовал мне хороший японский ресторан»

"Если полководец разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит, он потерял свое войско"...,
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал об отличиях главного тренера команды Виктора Гончаренко от японских специалистов.
«Пока я не до конца разобрался в стратегии и тактике команды. Но тренер ЦСКА отличается тем, что много разговаривает с игроками. Со мной в том числе.
Однажды он подошел ко мне и посоветовал мне хороший японский ресторан! Если серьезно, то я хочу многому научиться у Гончаренко», – сказал Нисимура.
21-летний футболист перешел в московский клуб из «Вегалты Сендай» этим летом за 1 миллион евро. В текущем сезоне форвард пока не провел ни одного официального матча за ЦСКА.