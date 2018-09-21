Балотелли вернулся к тренировкам с «Ниццей». Ранее его вывели из состава за лишний вес

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщил главный тренер Патрик Виейра.

«Марио в распоряжении команды, он в порядке. Я всегда говорил, что ему нужно время. Пока он готов не на 100%, но он тренировался всю неделю.

Он проявляет хорошее отношение к работе и усердно трудится. Каждый день я вижу игрока, который обеспокоен тем, чтобы восстановить свой уровень, забивать и играть со своими партнерами», – сказал Виейра.

Ранее сообщалось, что тренер вывел итальянца из состава, поскольку он приехал из летнего отпуска с весом килограммов.