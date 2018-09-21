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    Балотелли вернулся к тренировкам с «Ниццей». Ранее его вывели из состава за лишний вес

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщил главный тренер Патрик Виейра.

    «Марио в распоряжении команды, он в порядке. Я всегда говорил, что ему нужно время. Пока он готов не на 100%, но он тренировался всю неделю.

    Он проявляет хорошее отношение к работе и усердно трудится. Каждый день я вижу игрока, который обеспокоен тем, чтобы восстановить свой уровень, забивать и играть со своими партнерами», – сказал Виейра.

    Ранее сообщалось, что тренер вывел итальянца из состава, поскольку он приехал из летнего отпуска с весом килограммов.

    Источник: beIN SPORTS

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    21.09.2018 12:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 сентября 2018, 15:33

      "Приехал из летнего отпуска с весом килограммов". Ха-ха-ха, это вроде температуры градусов и охапки времени. Браво, Бомбардир!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 15:08

      Характер у него все таки есть. Молодец Марио.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 21 сентября 2018, 12:56

      Это же мышцы)))

      0
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