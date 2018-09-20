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  • Фонсека: «Хоффенхайм» – самый тяжелый соперник для «Шахтера» в этом сезоне»

Фонсека: «Хоффенхайм» – самый тяжелый соперник для «Шахтера» в этом сезоне»

20 сентября 2018, 07:52
3

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека не стал обвинять голкипера команды Андрея Пятова в неудачной игре в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».

«Произошло примерно то, чего мы ожидали. Перед матчем многие не верили и говорили, что это слабая команда. «Хоффенхайм» показал на поле очень сильный атакующий футбол. Гости создавали большое количество опасных моментов, особенно в первом тайме.

В свою очередь мы совершили несколько ошибок в обороне, давали им выходить в острые контратаки. Было много пространства, открывались зоны, которые должны оставаться закрытыми. Это полностью доказывает наши ожидания накануне поединка.

Ошибки Пятова? Если случаются индивидуальные ошибки, люди всегда превознесут их до такой степени, что забудут все хорошее, что футболист делал ранее. У меня нет привычки винить кого-либо из игроков индивидуально. Да, ошибки случаются, но ничего страшного в них нет.

Не стоит забывать, что Пятов – великолепный вратарь. Думаю, ни у кого нет сомнений по поводу его качеств. Он – лучший голкипер Украины. Когда я делаю выбор по этой позиции, никогда не сомневаюсь.

На сегодня это самый тяжелый соперник в сезоне. «Хоффенхайм» создал нам много проблем, особенно в обороне. Хотя заслуга не только противника: мы в первом тайме допустили несколько ошибок, которые нельзя было прощать», – сказал тренер.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Хоффенхайм» завершился со счетом 2:2.

Источник: ФК «Шахтер»
Лига чемпионов Шахтер Хоффенхайм Пятов Андрей Фонсека Паулу
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1537420514
Андрей ошибся на выходе, когда забили второй гол, но и выручал не раз. Поэтому глупо винить воротника, что не выиграли. Защита тоже допускала ошибки, а другие игроки не забивали из выгодных моментов. Претензий можно много предъявить игрокам, но будет ли это конструктивно ? Всё только начинается, а группа здесь не подарок. "Мансити" уже "обзырянился" на своём поле с записным аутсайдером группы "Лионом" как многие считали.
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zigbert
1537451260
Ошибки бывают у куда более титулованных вратарей.
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Axidan
1537451564
Все по делу. Пятов допускал ошибки, как и оборона, поэтому винить кого-то одного тут глупо. Клуб продал хороших игроков, новая команда только пытается сыграться. Тут нет ничего странного. Для Шахтера это стандартная практика раз в 3 сезона, примерно. Так что в этом сезоне ждать чего-то грандиозного от горняков не стоит. Дай Бог из группы выйти.. нет, так хоть в ЛЕ поиграть. И на том спасибо!
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