Фонсека: «Хоффенхайм» – самый тяжелый соперник для «Шахтера» в этом сезоне»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека не стал обвинять голкипера команды Андрея Пятова в неудачной игре в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».

«Произошло примерно то, чего мы ожидали. Перед матчем многие не верили и говорили, что это слабая команда. «Хоффенхайм» показал на поле очень сильный атакующий футбол. Гости создавали большое количество опасных моментов, особенно в первом тайме.

В свою очередь мы совершили несколько ошибок в обороне, давали им выходить в острые контратаки. Было много пространства, открывались зоны, которые должны оставаться закрытыми. Это полностью доказывает наши ожидания накануне поединка.

Ошибки Пятова? Если случаются индивидуальные ошибки, люди всегда превознесут их до такой степени, что забудут все хорошее, что футболист делал ранее. У меня нет привычки винить кого-либо из игроков индивидуально. Да, ошибки случаются, но ничего страшного в них нет.

Не стоит забывать, что Пятов – великолепный вратарь. Думаю, ни у кого нет сомнений по поводу его качеств. Он – лучший голкипер Украины. Когда я делаю выбор по этой позиции, никогда не сомневаюсь.

На сегодня это самый тяжелый соперник в сезоне. «Хоффенхайм» создал нам много проблем, особенно в обороне. Хотя заслуга не только противника: мы в первом тайме допустили несколько ошибок, которые нельзя было прощать», – сказал тренер.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Хоффенхайм» завершился со счетом 2:2.