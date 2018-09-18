Глушаков – о своем отстранении: «Это цирк»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков кратко прокомментировал ситуацию с выведением его из основного состава команды.

После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост, в котором раскритиковал главного тренера Массимо Карреру. Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко поставили лайки под публикацией народного артиста России. В результате, как сообщили СМИ, оба футболиста были отстранены от тренировок.

Также позже стало известно, что Глушаков и Ещенко не полетят со «Спартаком» на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» и будут тренироваться со второй командой.

«Это цирк. Цирк», – сказал Глушаков.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят