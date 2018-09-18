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    Глушаков – о своем отстранении: «Это цирк»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков кратко прокомментировал ситуацию с выведением его из основного состава команды.

    После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост, в котором раскритиковал главного тренера Массимо Карреру. Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко поставили лайки под публикацией народного артиста России. В результате, как сообщили СМИ, оба футболиста были отстранены от тренировок.

    Также позже стало известно, что Глушаков и Ещенко не полетят со «Спартаком» на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» и будут тренироваться со второй командой.

    «Это цирк. Цирк», – сказал Глушаков.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2018 18:29
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 сентября 2018, 16:16

      Каррера указал Глушаку на дверь. Еще раньше Черчесов отцепил Глушака от сборной. То, что тренеры сговорились, не верю! То, что сдал Дениска, факт. Цирк в том, что Дениска очевидное признавать не хочет.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 сентября 2018, 00:17

      Цирк - это с бутылкой самогонки прыгать на капоте чужой машины.

      2
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 18 сентября 2018, 21:43

      Цирк должен гастролировать!

      0
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 18 сентября 2018, 21:29

      Цирк уехал в Вену Денис, а клоуны остались.

      6
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 сентября 2018, 21:28

      устроили сантабарбару млять. Тьфу аж противно

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 18 сентября 2018, 21:27

      И клоуны в этом цирке?

      0
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      Рейтинг: +122

      озеров 18 сентября 2018, 21:25

      За последние полтора года появление Дениски и Ещенки на поле, не приносило ничего хорошего. Зазвездились парни, поймали дурня, пускай теперь показывают класс в Спартаке 2.

      3
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 18 сентября 2018, 21:18

      карера подлый ****. Поэтому Пилипчук не сказал хорошего в его адрес. А Пилипчук это Спартак чемпион 2016г, Это Спартак ,сохранявший шансы на золото за 7 туров до конца 2017г., и самое последнее это защитник Швец , вышедший на замену и оказавшийся в штрафной , его там никто не ждал ,а главное кто его туда послал ... 1-2. Какой горлопан и чудак может думать , что Глушаков , вышедший в центр поля во втором тайме легко войдёт в игру? Это Сложно. Карера полное фуфло. По игре с зенитиом Роша, Глушаков, Ташаев должны были начинать , а не Попов и Ломовицкий . И Рассказов что травму получил?

      -3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > За Спартак с1974 19 сентября 2018, 08:29

      Про Рассказова Каррера журналистам сказал, что тот устал и потому его заменили. Но это тоже вопрос тогда тренеру - почему твоих игроков не хватает на весь матч? Тем более что игрок то молодой, не 37-летний Терри..

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > За Спартак с1974 19 сентября 2018, 14:46

      Глушак, закрой пасть. Притомил, падла, своей быдлячестью.

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 18 сентября 2018, 21:15

      Убирай лайк...включи дурня - типа хотел дизлайк поставить...ромбом клянусь)

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > De_Frenki 18 сентября 2018, 21:49

      Он его уже "включил"! Правда вопрос: когда?

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      Рейтинг: +160

      odin1973 18 сентября 2018, 21:03

      От глушакова пользы на поле год уж нет, а после того, как его не взяли на чемпионат так вообще 0 стал. Ему бы тренироваться больше надо, а не лайки ставить.

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