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Глушаков – о своем отстранении: «Это цирк»

18 сентября 2018, 18:29
80

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков кратко прокомментировал ситуацию с выведением его из основного состава команды.

После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост, в котором раскритиковал главного тренера Массимо Карреру. Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко поставили лайки под публикацией народного артиста России. В результате, как сообщили СМИ, оба футболиста были отстранены от тренировок.

Также позже стало известно, что Глушаков и Ещенко не полетят со «Спартаком» на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» и будут тренироваться со второй командой.

«Это цирк. Цирк», – сказал Глушаков.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (80)
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PavelSKASPB
1537284693
Да глушак цирк уехал,а клоун остался. Вот до чего доводит когда х*и по полю пинашь
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Skrudg
1537284769
Цирк - это твоё поведение и отношение к команде и тренеру.
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KOLBIS
1537284772
Да и главный клоун в нем ты...
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oyabun
1537285167
К сожалению, после Чемпионского сезона Денис играет всё хуже и хуже, так что такой итог вполне закономерен. Единственно, мне лично, не хотелось бы, чтобы на Глушакове ставили крест, он все же немало пользы принес команде, вспомним "Глушаков.. это похороны", и хочется очень надеяться, что тот Глушаков, который когда то был заслуживающим капитанской повязки, футболистом, вернулся в основной состав и приносил пользу Спартаку.
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Serjoga
1537285442
А ты с Ещенко, значит, клоуны?
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Svoysvoemubrat
1537285468
Цирк - это ваша игра.
Ответить
Антибиотик
1537285847
Браво, Каррера! Глушаков ещё в Локомотиве воду мутил, Ещенко тоже перебежчик ещё тот. Наконец-то этих двух умников хоть кто-то на место поставил!!!
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Приус
1537286199
А только клоуны жопой мяч отбирают, как ты с Ахматом, когда второй забили. Вышли с Ещем на замену, усилили бл... игру, лучше бы лавку полировали.
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ЮНик
1537288571
Что толку "Спартаку" от Ещенко и Глушакова, Они не курицы, не гуси, не коровы, И ни яиц от них и ни сметаны, Пасутся на лужайке словно те бараны, В игре они "не рыба и не МЯСО", Назарову на "Кухню" этих п...ов. (полузащитников)
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zigbert
1537288744
К сожалению Денис после чемпионского сезона ,настоящей игры от тебя мы так и не увидели.
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