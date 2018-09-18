Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак-inside»: «С конца прошлого сезона в команде между игроками и Каррерой происходит лютый ***. Нет никакого взаимного уважения»

    Разлад в «Спартаке» между футболистами и главным тренером Массимо Каррерой длится с конца прошлого сезона, сообщает телеграм-канал «Спартак-inside».

    После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес итальянского специалиста. Публикацию лайкнули полузащитник красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко, из-за чего разгорелся скандал. По информации СМИ, за свой поступок игроки были отстранены от работы с основным составом.

    «Эти лайки – капля, переполнившая чашу. Сразу отметим: футболисты не правы и должны быть наказаны. Но! С конца того сезона в команде происходит лютый *** между игроками и тренером. Нет никакого диалога и взаимного уважения. Даже любимчик Адриано в конце чемпионата заявил, что «пусть бегает этот фило да пута» [порт. filho da puta – сукин сын, ублюдок, мудак и т.д.], и забил *** на все.

    Посмотрите, как реагирует Джикия при выходе на замену на инструкции Карреры в игре с «Зенитом». Показательно. А руководство месяцами не появляется в Тарасовке и пустило все на самотeк. Ибо приказ – не лезть. Посмотрим, как будет решаться проблема.

    Очень интересно, какова будет аргументация решения отстранения игроков от основы. Вообще-то в контрактах чeтко прописываются такие санкции, и мы будем очень удивлены прозорливостью спартаковских юристов, если за лайки в соцсетях такие меры указаны. А еще мистер должен написать докладную, на основании которой клуб примет решение. Театр абсурда», – сообщает телеграм-канал «Спартак-inside»

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2018 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 20 сентября 2018, 02:20

      И как же джикия показательно реагирует?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      spartakvorever2 19 сентября 2018, 11:17

      Я абсолютно согласен с постом Назарова. Карьера исчерпал свой небольшой потенциал и теперь стал главным тормозом на пути совершенства. Посмотрите на игру (бестолковую) Спартака в атаке! Бессмысленные передачи в борьбу, полное отсутствие коллективной игры. С линии штрафной никто не бьет, пытаются завести в ворота мелким пасом, прямо как в игре в дыр-дыр. И оказывается, что с уходом Промеса в Спартаке никто не обладает сильным и точным ударом. Лупят в небеса. Ошибки в технике удара видны невооруженным глазом. Ну что за траектория движения ноги при ударе? Без удара игрок все равно что боксер без удара. Хаос в атаке, спартаковской игры в стеночки нет и в помине. А замены для Карреры есть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 18 сентября 2018, 21:30

      спартак выбывает из чемпионской гонки..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 18 сентября 2018, 19:01

      думаю,Глушак с Ещенкой ещё сгодятся - да и годков уже многовато бегать по клубам,а вот Адриану пора сплавить - надоел зтот пох.ист...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 сентября 2018, 18:44

      "филодапута" - что это и на каком языке???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Обер-КанцлерЪ 18 сентября 2018, 19:11

      https://ru.glosbe.com/pt/ru/filho%20da%20puta. Вот, пожалуйста, просвещайтесь))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Владимирыч 18 сентября 2018, 20:19

      Для тех, кто не ходит по ссылкам, привожу информацию:
      (и надеюсь, что раз уж "филодапута" в тексте редактор написал без всяких звездочек, то и ПЕРЕВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ЕГО СОВЕСТИ!!!)

      Подобные фразы в словаре португальский русский. (1)
      filho da puta
      гад, говноед, говнюк, *******, *****, засранец, *****, козёл, мудак, мудила, мудило, ******, падла, *****, *******, сволочь, ****, сукин сын, ублюдок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 18 сентября 2018, 18:44

      Ого! Всего полдня отсутствовал, пришел домой, включил комп, а тут все новости только о Спартаке. И правда народная команда))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 18 сентября 2018, 18:38

      Вооот... Всё к одному и сводится. Не понимают наши игроки, а следом, наглядевшись на них, и легионеры, что европейская манера в своей демократичности - это не слабость, а воспитание. Конечно, нужен тренер-диктатор, чтобы калёным железом выжигать всю смуту в зародыше. Тогда молодёжь будет пахать за место в основе, а основные пахать в два раза больше, чтобы его сохранить. А таких, как Адриано мешалкой по одному месту из команды - ему без разницы - играть или нет. Слишком мягок Каррера для нашего менталитета, у того же Черчесова не забалуешь, хотя и его не люблю; тоже руку к развалу Спартака приложил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die 18 сентября 2018, 18:20

      Глушаков,Комаров,Ещенко на выход с вещами.Не получится вам слить Массимо для разгулья вашего хозяина.Не дадим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 18 сентября 2018, 18:05

      Ну вроде бы что то начинает определяться. Есть кого выгонять, и их есть кем заменить! Но Адриано точно гнать в шею! НОЛЬ!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 18:04

      Все это когда нибудь должно было случится.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11