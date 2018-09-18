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  • «Спартак-inside»: «С конца прошлого сезона в команде между игроками и Каррерой происходит лютый ***. Нет никакого взаимного уважения»

«Спартак-inside»: «С конца прошлого сезона в команде между игроками и Каррерой происходит лютый ***. Нет никакого взаимного уважения»

18 сентября 2018, 16:46
49

Разлад в «Спартаке» между футболистами и главным тренером Массимо Каррерой длится с конца прошлого сезона, сообщает телеграм-канал «Спартак-inside».

После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес итальянского специалиста. Публикацию лайкнули полузащитник красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко, из-за чего разгорелся скандал. По информации СМИ, за свой поступок игроки были отстранены от работы с основным составом.

«Эти лайки – капля, переполнившая чашу. Сразу отметим: футболисты не правы и должны быть наказаны. Но! С конца того сезона в команде происходит лютый *** между игроками и тренером. Нет никакого диалога и взаимного уважения. Даже любимчик Адриано в конце чемпионата заявил, что «пусть бегает этот фило да пута» [порт. filho da puta – сукин сын, ублюдок, мудак и т.д.], и забил *** на все.

Посмотрите, как реагирует Джикия при выходе на замену на инструкции Карреры в игре с «Зенитом». Показательно. А руководство месяцами не появляется в Тарасовке и пустило все на самотeк. Ибо приказ – не лезть. Посмотрим, как будет решаться проблема.

Очень интересно, какова будет аргументация решения отстранения игроков от основы. Вообще-то в контрактах чeтко прописываются такие санкции, и мы будем очень удивлены прозорливостью спартаковских юристов, если за лайки в соцсетях такие меры указаны. А еще мистер должен написать докладную, на основании которой клуб примет решение. Театр абсурда», – сообщает телеграм-канал «Спартак-inside»

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Адриано Луис Ещенко Андрей Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (49)
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порт
1537278770
Во киношный повар закрутил бучу.
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Полная Канистра
1537280004
комбаров ты чё лайк не поставил за компанию? думали что если вам за 30 и считаете себя петухами в раздевалке ну нет уж хватит подставлять тренера пора на выход вам . Каррера молодых пацанов лучше поставит на ваши места и не прогадает они у него забегают
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BANNIKOV1970
1537280784
назаров сразу вывел на чистую кто воду мутит,может сам того не желая,а может намеренно
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Мары
1537281060
А что это за «Спартак-inside» ? Последнее время этих inside по вылазило как блох на собаке. Есть официальная позиция клуба и пока её мы не слышали.
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Kollljan
1537281239
Ну свинарник там, что не понятно?!
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BRO_football
1537282355
По информации СМИ? Телеграм-каналы, которые ведутся 1-2 человека для того, чтобы поднять свою популярность на фоне громкого скандала, который сам же и начали, "Бомбардир" называет СМИ? Это же просто смешно! Таким источникам нельзя доверять, грош цена им. Уже достаточно давно сижу на Бомбардире, и ещё ни одна новость, озвученная телеграм-каналами, будь то "Мутко против" и др., не подтвердилась.
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ivanthebest
1537282600
А чего это они тренером недовольны? Заставляет пахать как надо, чтобы результат был которого не было последние лет 10!!! Клоуны бл..! Всех недовольных разогнать к х..ям! А то видишь ли у них своё мнение есть. Вон того же Грасию как гнобили в рубироиде, а сейчас он в Англии феерит. Гнобили Эмери, который взял 3 чашки в европе подряд и сейчас тренирует топы. Но, при этом у Массимо результаты в разы лучше, так что лично я на стороне тренера. Все недовольные пускай катятся к х..ям!
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Дед Сергей
1537282928
Хочется согласиться с большинством комментариев, но... В последние годы уж очень часто "деды" вступают в конфронтацию с тренерами. Так и хочется сказать: ребята, вот уйдете из команды на тренерскую работу и флаг вам в руки. А пока за все в команде отвечает тренер, который определяет и стратегию и тактику и ротацию игроков и обновление состава и т. д. А игрок должен проявлять себя не в соц. сетях, а на поле, и причем не в отдельных играх (глядите, как я умею), а в каждой игре на протяжение всего сезона. Что бы болельщики не говорили или писали - это их дело (и право), но игрокам так себя вести непорядочно. Будьте мужиками.
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zigbert
1537283045
Все это когда нибудь должно было случится.
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батог
1537283141
Ну вроде бы что то начинает определяться. Есть кого выгонять, и их есть кем заменить! Но Адриано точно гнать в шею! НОЛЬ!!!
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