«Спартак-inside»: «С конца прошлого сезона в команде между игроками и Каррерой происходит лютый ***. Нет никакого взаимного уважения»

Разлад в «Спартаке» между футболистами и главным тренером Массимо Каррерой длится с конца прошлого сезона, сообщает телеграм-канал «Спартак-inside».

После поражения москвичей от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес итальянского специалиста. Публикацию лайкнули полузащитник красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко, из-за чего разгорелся скандал. По информации СМИ, за свой поступок игроки были отстранены от работы с основным составом.

«Эти лайки – капля, переполнившая чашу. Сразу отметим: футболисты не правы и должны быть наказаны. Но! С конца того сезона в команде происходит лютый *** между игроками и тренером. Нет никакого диалога и взаимного уважения. Даже любимчик Адриано в конце чемпионата заявил, что «пусть бегает этот фило да пута» [порт. filho da puta – сукин сын, ублюдок, мудак и т.д.], и забил *** на все.

Посмотрите, как реагирует Джикия при выходе на замену на инструкции Карреры в игре с «Зенитом». Показательно. А руководство месяцами не появляется в Тарасовке и пустило все на самотeк. Ибо приказ – не лезть. Посмотрим, как будет решаться проблема.

Очень интересно, какова будет аргументация решения отстранения игроков от основы. Вообще-то в контрактах чeтко прописываются такие санкции, и мы будем очень удивлены прозорливостью спартаковских юристов, если за лайки в соцсетях такие меры указаны. А еще мистер должен написать докладную, на основании которой клуб примет решение. Театр абсурда», – сообщает телеграм-канал «Спартак-inside»

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят