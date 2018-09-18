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    Нигматуллин: «Особого оптимизма старт «Локомотива» в ЛЧ не внушает»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин пожелал успеха железнодорожникам на старте группового этапа Лиги чемпионов.

    «Особого оптимизма старт «Локомотива» в Лиге чемпионов не внушает, так как в РПЛ команда пока выглядит беззубо.

    С другой стороны, история знает немало случаев, когда команды выступали в еврокубках и национальных первенствах с противоположным результатом. Хотелось бы, чтобы у «Локомотива» была именно такая ситуация.

    В то же время я желаю им выправить ситуацию и в чемпионате России. Но пока команда находится в поиске своих прошлогодних качеств», – считает Нигматуллин.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    18.09.2018 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 сентября 2018, 09:24

      А я желаю удачи !

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