Нигматуллин: «Особого оптимизма старт «Локомотива» в ЛЧ не внушает»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин пожелал успеха железнодорожникам на старте группового этапа Лиги чемпионов.

«Особого оптимизма старт «Локомотива» в Лиге чемпионов не внушает, так как в РПЛ команда пока выглядит беззубо.

С другой стороны, история знает немало случаев, когда команды выступали в еврокубках и национальных первенствах с противоположным результатом. Хотелось бы, чтобы у «Локомотива» была именно такая ситуация.

В то же время я желаю им выправить ситуацию и в чемпионате России. Но пока команда находится в поиске своих прошлогодних качеств», – считает Нигматуллин.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.