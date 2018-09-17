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  • Ерохин: «У «Зенита» новый этап. У нас все хорошо и команда на ходу»

Ерохин: «У «Зенита» новый этап. У нас все хорошо и команда на ходу»

17 сентября 2018, 17:48
6

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что команда переживает новый этап.

После семи туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на пять очков.

– Есть ощущение, что для вас в этом сезоне все складывается гораздо лучше, если сравнивать с прошлым.

– У «Зенита» новый этап. Дай Бог, чтобы эти слова мы могли сказать и в конце сезона – что у нас все хорошо и команда на ходу. В чемпионате России мы сыграли всего семь туров, добились определенного положительного результата, но надеюсь, что так и продолжим.

– Сейчас вы самый эффективный полузащитник чемпионата России по системе «гол+пас». Что для вас важнее: отличаться результативными действиями или победная поступь команды, когда все получается?

– Все вместе. Когда команда на ходу, то и каждый футболист может ярко проявить себя. У нас есть обойма хороших футболистов, которые усиливают, выходя на замену. Естественно, те, кто выходит в основе, тоже отдаются полностью от первой и до последней минуты. Мне удается помогать «Зениту» голами и передачами, и это здорово.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (6)
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GoldPlayFIFARus9
1537196651
По игре с Оренбургом я бы так не сказал...
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Рубик Докоян
1537200435
Это и со стороны видно, что атмосфера в команде и микроклимат совсем другой, чем при прежних тренерах "легах."
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smersh45
1537204155
надо стараться и всё будет ОК
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karmunov
1537204244
Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- https://bitly.su/9h53Gbx
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baden69
1537204820
Главное не останавливаться и продолжать серию голов и голевых передач как можно дольше, ведь все серии рано или поздно заканчиваются.
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Gornostay
1537207154
Сплюнь ,или постучи по Кокорину!
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