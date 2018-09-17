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    Ерохин: «У «Зенита» новый этап. У нас все хорошо и команда на ходу»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что команда переживает новый этап.

    После семи туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на пять очков.

    – Есть ощущение, что для вас в этом сезоне все складывается гораздо лучше, если сравнивать с прошлым.

    – У «Зенита» новый этап. Дай Бог, чтобы эти слова мы могли сказать и в конце сезона – что у нас все хорошо и команда на ходу. В чемпионате России мы сыграли всего семь туров, добились определенного положительного результата, но надеюсь, что так и продолжим.

    – Сейчас вы самый эффективный полузащитник чемпионата России по системе «гол+пас». Что для вас важнее: отличаться результативными действиями или победная поступь команды, когда все получается?

    – Все вместе. Когда команда на ходу, то и каждый футболист может ярко проявить себя. У нас есть обойма хороших футболистов, которые усиливают, выходя на замену. Естественно, те, кто выходит в основе, тоже отдаются полностью от первой и до последней минуты. Мне удается помогать «Зениту» голами и передачами, и это здорово.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.09.2018 17:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 сентября 2018, 20:59

      Сплюнь ,или постучи по Кокорину!

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 17 сентября 2018, 20:20

      Главное не останавливаться и продолжать серию голов и голевых передач как можно дольше, ведь все серии рано или поздно заканчиваются.

      0
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:10

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- https://bitly.su/9h53Gbx

      -1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 17 сентября 2018, 20:09

      надо стараться и всё будет ОК

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 19:07

      Это и со стороны видно, что атмосфера в команде и микроклимат совсем другой, чем при прежних тренерах "легах."

      3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 17 сентября 2018, 18:04

      По игре с Оренбургом я бы так не сказал...

      1
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