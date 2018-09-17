Ерохин: «У «Зенита» новый этап. У нас все хорошо и команда на ходу»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что команда переживает новый этап.

После семи туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на пять очков.

– Есть ощущение, что для вас в этом сезоне все складывается гораздо лучше, если сравнивать с прошлым.

– У «Зенита» новый этап. Дай Бог, чтобы эти слова мы могли сказать и в конце сезона – что у нас все хорошо и команда на ходу. В чемпионате России мы сыграли всего семь туров, добились определенного положительного результата, но надеюсь, что так и продолжим.

– Сейчас вы самый эффективный полузащитник чемпионата России по системе «гол+пас». Что для вас важнее: отличаться результативными действиями или победная поступь команды, когда все получается?

– Все вместе. Когда команда на ходу, то и каждый футболист может ярко проявить себя. У нас есть обойма хороших футболистов, которые усиливают, выходя на замену. Естественно, те, кто выходит в основе, тоже отдаются полностью от первой и до последней минуты. Мне удается помогать «Зениту» голами и передачами, и это здорово.