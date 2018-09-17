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    Гаттузо – после ничьей с «Кальяри»: «Смешно, что люди считают нас второй командой Серии А»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 4-го тура Серии А против «Кальяри» (1:1).

    «Мне было неловко за первые 20 минут матча. Если пропустить два мяча в такой игре, то это уже не исправить. Мы должны решить эти вопросы, потому что наша игра в первые 20 минут была отвратительной.

    Мы вышли бороться во втором тайме, но этого недостаточно. «Кальяри» заслужил уйти на перерыв с 2:0, и мы бы должны были играть в совершенно другом матче.

    Боремся ли мы за топовые позиции? Это смешно. Перед нами длинный путь, но если мы не может выиграть такие игры и если нам везет получить одно очко, то мне становится смешно слышать от людей, что мы вторая или третья команда Серии А. Если мы сможем улучшишь определенные моменты, тогда мы можем пойти далеко», – сказал Гаттузо.

    «Милан» с 4 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    17.09.2018 00:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 17 сентября 2018, 12:57

      Честный ответ Рино. Не стал выкручиваться и спихивать х.р.е.н.о.в.у.ю игру на судей и т.д. Но я верю в тебя, Храброе Сердце.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 12:55

      Какие же эти "определенные моменты"?

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 сентября 2018, 09:44

      .я считаю 6 ой..

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 сентября 2018, 06:34

      Юве, Наполи, Сампа, Фио, Рома. Да там на вторую команду море претендентов. Милан сегодня 5-6 команда Серии А.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12343

      DeStar 17 сентября 2018, 01:13

      ну вряд ли кто это и говорит) 4-5 да может быть.

      2
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