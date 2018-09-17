Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 4-го тура Серии А против «Кальяри» (1:1).

«Мне было неловко за первые 20 минут матча. Если пропустить два мяча в такой игре, то это уже не исправить. Мы должны решить эти вопросы, потому что наша игра в первые 20 минут была отвратительной.

Мы вышли бороться во втором тайме, но этого недостаточно. «Кальяри» заслужил уйти на перерыв с 2:0, и мы бы должны были играть в совершенно другом матче.

Боремся ли мы за топовые позиции? Это смешно. Перед нами длинный путь, но если мы не может выиграть такие игры и если нам везет получить одно очко, то мне становится смешно слышать от людей, что мы вторая или третья команда Серии А. Если мы сможем улучшишь определенные моменты, тогда мы можем пойти далеко», – сказал Гаттузо.

«Милан» с 4 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.