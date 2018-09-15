Вертонген нанес Фирмино травму глаза. Бразилец не смог продолжить матч

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген нанес травму форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино во время матча 5-го тура АПЛ.

Эпизод произошел во втором тайме матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:2). Вертонген в игровом эпизоде ткнул Фирмино пальцем в левый глаз. Игрок покинул поле, его заменил полузащитник Джордан Хендерсон.

В своем инстаграме Фирмино написал, что у него нет проблем с глазом.

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