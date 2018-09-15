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    Вертонген нанес Фирмино травму глаза. Бразилец не смог продолжить матч

    Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген нанес травму форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино во время матча 5-го тура АПЛ.

    Эпизод произошел во втором тайме матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:2). Вертонген в игровом эпизоде ткнул Фирмино пальцем в левый глаз. Игрок покинул поле, его заменил полузащитник Джордан Хендерсон.

    В своем инстаграме Фирмино написал, что у него нет проблем с глазом.

    «Ливерпуль» всех выносит в АПЛ. Он станет чемпионом?

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 23:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 21:30

      Страшное фото.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 сентября 2018, 09:01

      Акуеть!!!!!!! Как у него ещё глаз остался непонятно! Здоровья Фирмино

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 16 сентября 2018, 08:51

      палец Яна почти потерялся в глазах Фирмино

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 16 сентября 2018, 08:47

      В глаз это ладно, главное чтоб не как в чилийской сборной)))

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 сентября 2018, 04:11

      М=да, выносливый глаз оказался у Фирмино. Мог бы и вывалиться, без глаза остался бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 16 сентября 2018, 01:03

      Ещё и понюхать палец дал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 сентября 2018, 23:56

      что-то облажались с заголовком этот раз, должно же быть "вертонген засадил фирмино" или что-то типа того)

      2
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 15 сентября 2018, 23:56

      Пасть порву, моргала выколю!... Дисквалификация за эту подлость должна быть беспощадной.

      2
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      Рейтинг: +119

      nitto 15 сентября 2018, 23:49

      Шаловливые пальчики у Яна.

      0
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