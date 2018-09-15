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  • Вертонген нанес Фирмино травму глаза. Бразилец не смог продолжить матч

Вертонген нанес Фирмино травму глаза. Бразилец не смог продолжить матч

15 сентября 2018, 23:40
9

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген нанес травму форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино во время матча 5-го тура АПЛ.

Эпизод произошел во втором тайме матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:2). Вертонген в игровом эпизоде ткнул Фирмино пальцем в левый глаз. Игрок покинул поле, его заменил полузащитник Джордан Хендерсон.

В своем инстаграме Фирмино написал, что у него нет проблем с глазом.

«Ливерпуль» всех выносит в АПЛ. Он станет чемпионом?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Вертонген Ян Фирмино Роберто
Комментарии (9)
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nitto
1537044542
Шаловливые пальчики у Яна.
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DOCTOR PENALTY
1537044975
Пасть порву, моргала выколю!... Дисквалификация за эту подлость должна быть беспощадной.
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Chesn0k
1537044998
что-то облажались с заголовком этот раз, должно же быть "вертонген засадил фирмино" или что-то типа того)
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Busta Rhumes
1537049018
Ещё и понюхать палец дал
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vick-north-west
1537060289
М=да, выносливый глаз оказался у Фирмино. Мог бы и вывалиться, без глаза остался бы.
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Стаz
1537076838
В глаз это ладно, главное чтоб не как в чилийской сборной)))
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android-uz
1537077067
палец Яна почти потерялся в глазах Фирмино
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filosof sparty
1537077691
Акуеть!!!!!!! Как у него ещё глаз остался непонятно! Здоровья Фирмино
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zigbert
1537122654
Страшное фото.
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