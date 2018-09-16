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    «Ливерпуль» всех выносит в АПЛ. Он станет чемпионом?


    3.1
    Голосов: 14
    16.09.2018 17:09
    Пять побед из пяти – фантастика.

    • Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го. За эти три года клуб потратил полмиллиарда евро на самые разные трансферы, гостил в финалах сразу двух еврокубков, но в АПЛ выше четвертого места не поднимался вообще, а в трофейном кабинете скучают старые призы. Будучи грозой авторитетов (с остальными топ-клубами Англии мерсисайдцы играли здорово), команда регулярно теряла очки в матчах с более слабыми соперниками. По сути, именно из-за этого «Ливерпуль» рано выключался из чемпионской гонки и даже не мог попасть в тройку по итогам сезона, учитывая самые разные проблемы «МЮ», «Челси» и «Арсенала».

    • В нынешнем году «Ливерпуль» установил сразу два трансферных рекорда. Сначала в клуб был куплен самый дорогой защитник мира – Вирджил ван Дейк (78,8 миллиона евро), а затем перешел и самый дорогой вратарь – на Алиссона потратили 62,5 млн. Впрочем, вскоре рекорд с покупкой голкипера обновил «Челси», «Ливерпуль» же укрепил как раз те позиции, которые трещали больше остальных – центр защиты и место в воротах.

    • Мощный старт «Ливерпуля», в общем-то, не новость. В первом полноценном сезоне Клоппа (2016/17), клуб взлетел на первую строчку АПЛ по итогам 11 туров, потеряв очки лишь в трех матчах. А потом старая история – поражения от «Борнмута», «Суонси» и «Халла», прощайте, чемпионские амбиции. Год назад вышло поскромнее – всего три победы в первых девяти играх (в том числе и 1:4 в гостях от того же «Тоттенхэма»), зато потом длительная трехмесячная беспроигрышная серия, но все те же очередные осечки с уступающими в классе командами. Впрочем, тогда до «Ливерпуля» тогда не было никому дела – рекорды бил сумасшедший «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    • Теперь бьет рекорды сам «Ливерпуль». Правда, пока свои собственные. Мерсисайдцы выиграли все пять стартовых матчей у «Вест Хэма», «Кристал Пэласа», «Брайтона», «Лестера» и «Тоттенхэма» с общей разницей 11:2, такого мощного старта в истории АПЛ у клуба не было никогда, а в чемпионатах Англии – лишь дважды (последний – в сезоне-1990/91). Теперь нет никаких безумств, как 5:4 с «Норвичем» или избиений, как с «Уотфордом» (6:1). Скромненько: один-два гола, только «Вест Хэму» загрузили четыре. Но и пропущенных мячей всего два. В прошлом сезоне было девять, в позапрошлом – восемь. Интересно, связано ли это как-то с уходом из клуба верного друга и соратника – Желько Бувача?

    • Матчи против «Сити», «Челси», «МЮ» и «Арсенала» у «Ливерпуля» еще впереди, но победа над «Тоттенхэмом» была впечатляющей – не по счету, но по игре. Интрига в матче зацвела лишь в добавленное время, да и там довольно быстро увяла. Дальше за 19 дней у «Ливерпуля» жуткий календарь: «ПСЖ» и «Наполи» в ЛЧ, «Челси» в Кубке лиги, «Саутгемптон», «Челси» и «Ман Сити» в чемпионате. Очень любопытно узнать даже не результат этих игр, а то, как вообще «Ливерпуль» будет его добиваться. Более слабые команды обыгрывать он, похоже, научился. Но не разучился ли побеждать сильнейших? По игре в Лондоне оптимизма пока предостаточно.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вейналдум, 39; 0:2 – Фирмино, 54; 1:2 – Ламела, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 сентября 2018, 00:17

      не станет,ибо проклят!)

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 сентября 2018, 19:11

      А "Челси" что? Нервно курит в сторонке?

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 сентября 2018, 12:05

      Клопп на фотке лезгинку танцует...)))

      вообще хотелось бы уже Ливер чемпионом увидеть.. но , блин, Мансити крут уж очень. опять же Челси вроде хорошо начал..

      0
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      Рейтинг: +47

      edmund 16 сентября 2018, 17:13

      всё идет по плану...

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 16 сентября 2018, 10:19

      Статья ради написания самой статьи.никто никого ещё не выносит.у Клоппа немало серьезных проблем,которые в любой момент могут помешать достигнуть цели.насколько он их решит—покажет время.но с его приходом прогресс очевиден.это безусловно.

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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 16 сентября 2018, 09:52

      Нет не станет.Как всегда в ответственный момент влетят аутсайдерам и до свидания.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 сентября 2018, 08:42

      нет,просто потому что нет резерва....вот кто выйдет вместо того же Фирмино если вдруг там все будет серьезно?в команде есть 10 игроков хорошего уровня и на этом все...ну с летними трансферами 12,а у Сити,Челси или МЮ почти по два равноценных состава

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > KPCCSPB 16 сентября 2018, 10:37

      да я образно....можно вписать любой который претендует на высокие места в своей лиге

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 16 сентября 2018, 08:23

      Ливер! Удачи!

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      Рейтинг: +137

      coocoo 16 сентября 2018, 07:28

      Статью читать не стал, просто отвечу на вопрос в заголовке - нет, не станет

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 сентября 2018, 05:21

      Ливер не фантастика, просто МанСити гавно...
      Евросезон это докажет.))))

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