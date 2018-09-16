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«Ливерпуль» всех выносит в АПЛ. Он станет чемпионом?

• Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го. За эти три года клуб потратил полмиллиарда евро на самые разные трансферы, гостил в финалах сразу двух еврокубков, но в АПЛ выше четвертого места не поднимался вообще, а в трофейном кабинете скучают старые призы. Будучи грозой авторитетов (с остальными топ-клубами Англии мерсисайдцы играли здорово), команда регулярно теряла очки в матчах с более слабыми соперниками. По сути, именно из-за этого «Ливерпуль» рано выключался из чемпионской гонки и даже не мог попасть в тройку по итогам сезона, учитывая самые разные проблемы «МЮ», «Челси» и «Арсенала».

• В нынешнем году «Ливерпуль» установил сразу два трансферных рекорда. Сначала в клуб был куплен самый дорогой защитник мира – Вирджил ван Дейк (78,8 миллиона евро), а затем перешел и самый дорогой вратарь – на Алиссона потратили 62,5 млн. Впрочем, вскоре рекорд с покупкой голкипера обновил «Челси», «Ливерпуль» же укрепил как раз те позиции, которые трещали больше остальных – центр защиты и место в воротах.

• Мощный старт «Ливерпуля», в общем-то, не новость. В первом полноценном сезоне Клоппа (2016/17), клуб взлетел на первую строчку АПЛ по итогам 11 туров, потеряв очки лишь в трех матчах. А потом старая история – поражения от «Борнмута», «Суонси» и «Халла», прощайте, чемпионские амбиции. Год назад вышло поскромнее – всего три победы в первых девяти играх (в том числе и 1:4 в гостях от того же «Тоттенхэма»), зато потом длительная трехмесячная беспроигрышная серия, но все те же очередные осечки с уступающими в классе командами. Впрочем, тогда до «Ливерпуля» тогда не было никому дела – рекорды бил сумасшедший «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

• Теперь бьет рекорды сам «Ливерпуль». Правда, пока свои собственные. Мерсисайдцы выиграли все пять стартовых матчей у «Вест Хэма», «Кристал Пэласа», «Брайтона», «Лестера» и «Тоттенхэма» с общей разницей 11:2, такого мощного старта в истории АПЛ у клуба не было никогда, а в чемпионатах Англии – лишь дважды (последний – в сезоне-1990/91). Теперь нет никаких безумств, как 5:4 с «Норвичем» или избиений, как с «Уотфордом» (6:1). Скромненько: один-два гола, только «Вест Хэму» загрузили четыре. Но и пропущенных мячей всего два. В прошлом сезоне было девять, в позапрошлом – восемь. Интересно, связано ли это как-то с уходом из клуба верного друга и соратника – Желько Бувача?

• Матчи против «Сити», «Челси», «МЮ» и «Арсенала» у «Ливерпуля» еще впереди, но победа над «Тоттенхэмом» была впечатляющей – не по счету, но по игре. Интрига в матче зацвела лишь в добавленное время, да и там довольно быстро увяла. Дальше за 19 дней у «Ливерпуля» жуткий календарь: «ПСЖ» и «Наполи» в ЛЧ, «Челси» в Кубке лиги, «Саутгемптон», «Челси» и «Ман Сити» в чемпионате. Очень любопытно узнать даже не результат этих игр, а то, как вообще «Ливерпуль» будет его добиваться. Более слабые команды обыгрывать он, похоже, научился. Но не разучился ли побеждать сильнейших? По игре в Лондоне оптимизма пока предостаточно.

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вейналдум, 39; 0:2 – Фирмино, 54; 1:2 – Ламела, 90+3.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (20)
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fitt
1537028760
конечно МС
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mihail1980
1537030597
конечно станет
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vick-north-west
1537035831
Даже болельщики Ливерпуля не будут голосовать за "Да, время пришло" - чтоб не сглазить. Да и "всех выносит в АПЛ" громко сказано - 2:1, 2:1, 1:0, 2:0 это не выносы.
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Dellleone
1537049772
У Челси тоде 5 из 5. Посмотрим.
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Боцман59rus
1537064503
Ливер не фантастика, просто МанСити гавно... Евросезон это докажет.))))
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21082014
1537082371
Статья ради написания самой статьи.никто никого ещё не выносит.у Клоппа немало серьезных проблем,которые в любой момент могут помешать достигнуть цели.насколько он их решит—покажет время.но с его приходом прогресс очевиден.это безусловно.
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edmund
1537107220
всё идет по плану...
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mihail200606
1537175150
Клопп на фотке лезгинку танцует...))) вообще хотелось бы уже Ливер чемпионом увидеть.. но , блин, Мансити крут уж очень. опять же Челси вроде хорошо начал..
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батог
1537373488
А "Челси" что? Нервно курит в сторонке?
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MU-fanatic
1537391850
не станет,ибо проклят!)
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