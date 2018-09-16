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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Тоттенхэм - Ливерпуль

15.09.2018, Суббота, 14:30 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 5 тур Тоттенхэм - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
4 февраля, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
9 тур
22 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
11 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
3 тур
27 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
25 октября, вторник 21:45 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
9 тур
17 октября, суббота 14:45 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
10 февраля, вторник 23:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
14 тур
28 ноября, среда 23:45 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 февраля, понедельник 23:59 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм
15 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
1 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм
11 тур
1 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 22:45 Тоттенхэм 4:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
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    Рейтинг: +52

    paNYA020294 15 сентября 2018, 16:58

    причем тут МЮ вообще???

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    Рейтинг: +52

    paNYA020294 15 сентября 2018, 16:25

    на сайт плевать всем. лучше баб футболистов постить, чем что-то полезное

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 15 сентября 2018, 15:42

    Что за протокол,на таеом матче,то?????бомбардир с shit смешиваеться ,с каждым разом

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