Дзюба после тренировки «Зенита» раздал автографы и сфотографировался с младенцем

«Зенит» в пятницу провел открытую тренировку накануне игры седьмого тура РПЛ с «Оренбургом».

Нападающий Артем Дзюба – единственный из игроков петербуржцев, кто остался после занятия, чтобы пообщаться с болельщиками.

Футболист в течение пяти минут раздавал автографы. Кроме того, форвард поочередно сфотографировался с двумя маленькими детьми.

Встреча «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.