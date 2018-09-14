Дзюба после тренировки «Зенита» раздал автографы и сфотографировался с младенцем

«Зенит» в пятницу провел открытую тренировку накануне игры седьмого тура РПЛ с «Оренбургом».
Нападающий Артем Дзюба – единственный из игроков петербуржцев, кто остался после занятия, чтобы пообщаться с болельщиками.
Футболист в течение пяти минут раздавал автографы. Кроме того, форвард поочередно сфотографировался с двумя маленькими детьми.
Встреча «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Спорт-Экспресс»