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    Дзюба после тренировки «Зенита» раздал автографы и сфотографировался с младенцем

    «Зенит» в пятницу провел открытую тренировку накануне игры седьмого тура РПЛ с «Оренбургом».

    Нападающий Артем Дзюба – единственный из игроков петербуржцев, кто остался после занятия, чтобы пообщаться с болельщиками.

    Футболист в течение пяти минут раздавал автографы. Кроме того, форвард поочередно сфотографировался с двумя маленькими детьми.

    Встреча «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 16:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 сентября 2018, 04:46

      Нет , тридцаха уже не зазвездится,ну а девчата у нас конечно с прибамбахом,подержал Тема на руках,теперь бойся,девки на отцовство будут претендовать...

      2
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      Рейтинг: +67327

      portero 14 сентября 2018, 19:39

      главное это ему помогает ,он не только отдает , но и получает положительные эмоции.
      молодца, удачи Дзюбе!

      9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 сентября 2018, 19:33

      Когда своих малых напов заведешь, Тёма?

      0
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      Рейтинг: +67327

      portero > prezent2017 14 сентября 2018, 19:45

      так он же таскал уже сына на руках на стадионе, Никита наверное 3 года

      8
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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:00

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

      -1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 18:02

      Болельщики это оценят.

      5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 сентября 2018, 17:00

      Молодца артемка....и улыбка не натянута была...когда детишек держал))))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 16:47

      Слава и популярность скоротечны и надо этим моментом пользоваться. А уважение к болельщикам, а тем более к детям только добавляет вистов к этой популярности.

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 14 сентября 2018, 20:39

      мадонна с младенцем..
      Тоже как-то...коробит..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 14 сентября 2018, 21:28

      Я фото не вижу, у меня устаревший браузер, а в соцсетях не сижу. Ну просят сфотографироваться, а тем более с малыми детьми и на здоровье. Это лучше, чем проходить мимо и раздавать "пирожки"...

      4
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      Рейтинг: +1311

      Taps 14 сентября 2018, 16:41

      Молодец, уважуха.

      6
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