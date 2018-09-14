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  • Дзюба после тренировки «Зенита» раздал автографы и сфотографировался с младенцем

Дзюба после тренировки «Зенита» раздал автографы и сфотографировался с младенцем

14 сентября 2018, 16:38
12

«Зенит» в пятницу провел открытую тренировку накануне игры седьмого тура РПЛ с «Оренбургом».

Нападающий Артем Дзюба – единственный из игроков петербуржцев, кто остался после занятия, чтобы пообщаться с болельщиками.

Футболист в течение пяти минут раздавал автографы. Кроме того, форвард поочередно сфотографировался с двумя маленькими детьми.

Встреча «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Taps
1536932506
Молодец, уважуха.
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Рубик Докоян
1536932831
Слава и популярность скоротечны и надо этим моментом пользоваться. А уважение к болельщикам, а тем более к детям только добавляет вистов к этой популярности.
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алекс88
1536933652
Молодца артемка....и улыбка не натянута была...когда детишек держал))))
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zigbert
1536937328
Болельщики это оценят.
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maratkartuzov
1536940825
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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prezent2017
1536942808
Когда своих малых напов заведешь, Тёма?
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portero
1536943177
главное это ему помогает ,он не только отдает , но и получает положительные эмоции. молодца, удачи Дзюбе!
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VVM1964
1536945211
Ну правильно - нашел близких по умственому развитию и интеллекту )))
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KOLBIS
1536975987
Нет , тридцаха уже не зазвездится,ну а девчата у нас конечно с прибамбахом,подержал Тема на руках,теперь бойся,девки на отцовство будут претендовать...
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