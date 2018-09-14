Хонг-Мин, избежавший службы в армии Кореи, вернулся в «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мин вернулся в расположение английского клуба. Накануне кореец приступил к тренировкам с основным составом команды.

Ранее форвард принял участие в Азиатских играх-2018 в составе сборной Южной Кореи. Он помог своей команде одержать победу, благодаря чему смог избежать службы в армии страны. В Южной Корее каждый мужчина до 28 лет должен пройти военную службу в течение 21 месяца.

В июле «Тоттенхэм» продлил контракт с Соном до лета 2023 года.