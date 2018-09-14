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    Хонг-Мин, избежавший службы в армии Кореи, вернулся в «Тоттенхэм»

    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мин вернулся в расположение английского клуба. Накануне кореец приступил к тренировкам с основным составом команды.

    Ранее форвард принял участие в Азиатских играх-2018 в составе сборной Южной Кореи. Он помог своей команде одержать победу, благодаря чему смог избежать службы в армии страны. В Южной Корее каждый мужчина до 28 лет должен пройти военную службу в течение 21 месяца.

    В июле «Тоттенхэм» продлил контракт с Соном до лета 2023 года.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    14.09.2018 08:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 сентября 2018, 12:05

      вот и наших дормоедов служить надо заставлять

      1
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 сентября 2018, 09:23

      А я думал, куда он пропал...

      1
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