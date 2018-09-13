«Вальядолид» арендует Винисиуса Жуниора у «Реала» на полгода

«Вальядолид» рассматривает возможность аренды нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

На таком варианте трансфера настаивает новый владелец клуба Роналдо. Он хочет видеть своего соотечественника в команде. «Вальядолид» может арендовать 18-летнего футболиста на полгода, а сам трансфер намечен на январь.

В текущем сезоне 18-летний бразилец не имел возможности проявить себя за первую команду «Реала» в официальных матчах. На его счету два матча за дубль «Реала», в которых он забил два мяча.

Ранее сообщалось о возможности аренды футболиста его бывшим клубом – «Фламенго».