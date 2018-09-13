Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вальядолид» арендует Винисиуса Жуниора у «Реала» на полгода

    «Вальядолид» рассматривает возможность аренды нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

    На таком варианте трансфера настаивает новый владелец клуба Роналдо. Он хочет видеть своего соотечественника в команде. «Вальядолид» может арендовать 18-летнего футболиста на полгода, а сам трансфер намечен на январь.

    В текущем сезоне 18-летний бразилец не имел возможности проявить себя за первую команду «Реала» в официальных матчах. На его счету два матча за дубль «Реала», в которых он забил два мяча.

    Ранее сообщалось о возможности аренды футболиста его бывшим клубом – «Фламенго».

    Источник: Foxsports.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2018 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 21:16

      Это было бы не плохим для него вариантом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 10:19

      Это более профессиональный подход. Футболист будет играть и "вариться" в испанском чемпионате, адаптируясь быстрее и привыкая к нему, чем вновь бы вернулся играть в Бразилию. А здесь он будет на виду у тренеров и селекционеров "Реала".

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11